‘Sadio Mané laat Europese grootmachten hopen met ultieme droom’

Dinsdag, 8 februari 2022 om 13:13 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:19

Het is nog maar de vraag of Sadio Mané na de zomerstop nog het shirt van Liverpool draagt. Volgens GOAL droomt de vleugelaanvaller er namelijk van om zijn actieve loopbaan af te sluiten in LaLiga, met Barcelona en Real Madrid als zijn favoriete bestemmingen in Spanje. Mané, die bij Liverpool vastligt tot medio 2023, zou zijn zaakwaarnemer al op de hoogte hebben gebracht van zijn Spaanse droom.

Mané heeft sinds zijn kinderjaren al de droom om in LaLiga te spelen. De 29-jarige buitenspeler was reeds actief in Frankrijk, Oostenrijk en dus Engeland, maar Spanje ontbreekt nog op zijn lijstje. Geruchten over een overstap richting Real kwamen al vaker bovendrijven in diverse buitenlandse media, Toenmalig trainer Zinédine Zidane probeerde het in 2017 en 2019, maar een definitief akkoord kwam in beide gevallen niet van de grond. Enkele grote namen van Barcelona zagen zijn komst ook wel zitten. De financiële middelen ontbraken echter in het Camp Nou. Gezien de looptijd van zijn huidige verbintenis op Anfield is een vertrek deze zomer niet ondenkbaar, daar the Reds niet van plan lijken om hem over ruim een jaar gratis de deur uit te laten lopen.

Volgens GOAL wil Mané, die zondag Senegal naar de eindzege op de Afrika Cup schoot, in de laatste jaren van zijn carrière uitgroeien tot de beste Afrikaanse speler ooit. De Liverpool-aanvaller wil in een rijtje worden genoemd met levende legendes als Samuel Eto'o, George Weah en Didier Drogba. Mané is daarnaast van mening dat hij bij Liverpool met het veroveren van de Champions League (2019) en de Premier League (2020) al geschiedenis heeft geschreven.

Met het tussentijds aantrekken van de van FC Porto afkomstige Luis Díaz lijkt Liverpool al te hebben ingesprongen op een eventueel vertrek van Mané deze zomer. De tachtigvoudig international van Senegal werd medio 2016 voor ruim veertig miljoen euro door Liverpool overgenomen van Southampton. Bijna zes jaar later staat de teller van de ervaren aanvaller op 107 doelpunten en 44 assists in 244 wedstrijden in alle competities.