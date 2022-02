Arnesen: ‘Zijn komst naar Feyenoord, dat is pas echt een scoop’

Dinsdag, 8 februari 2022 om 12:16 • Rian Rosendaal

Frank Arnesen kan bij Feyenoord niet werken met een miljoenenbudget. Desondanks wist de technisch directeur in de winterstop vier spelers naar De Kuip te halen: Jorrit Hendrix, Cole Bassett, Philippe Sandler en Patrik Wälemark. Arnesen legt in een interview met de NOS uit hoe hij er bijvoorbeeld in is geslaagd om Wälemark tussentijds vanuit Zweden naar Feyenoord te halen. De interesse werd pas concreet nadat Joey Veerman definitief voor PSV had gekozen.

Arnesen erkent dat Veerman bovenaan het wensenlijstje stond en dat Wälemark pas later in beeld kwam in Rotterdam. "In eerste instantie wilden we Joey Veerman", aldus de Deense bestuurder. "En dat is ons niet gelukt, dat was even iets teveel geld. Dat is natuurlijk teleurstellend, maar hij heeft gekozen voor PSV. Dat is zijn goed recht. Toen gingen we zitten zo van: 'Willen we iemand voor deze positie (middenvelder, red.), of willen we iets anders?' Vanaf de zomer, toen Steven Berghuis wegging, hebben we gezocht naar een linksbenige aanvaller. Nou, en Patrik stond op onze lijst. En toen hebben we gekeken of het mogelijk was."

Frank Arnesen is heel blij met het werk dat Arne Slot levert bij Feyenoord.

"We konden niet wachten, want we dachten: Als we tot de zomer wachten, dan wordt hij te duur voor ons", vervolgt Arnesen. "Dus we hebben toegeslagen dankzij de mensen in de raad van commissarissen, die ons heel goed geholpen hebben." De Feyenoord-directeur geeft toe dat externe financiers hebben gezorgd voor de komst van Wälemark. "Ja, zo zou je het kunnen zeggen." De rvc wordt volgens Arnesen ook meegenomen in het proces rondom aankopen. "Uiteraard, altijd. Maar dat moet je altijd doen. Als het om een bepaald bedrag gaat, moeten we de raad van commissarissen altijd om toestemming vragen."

Arnesen is tevreden over de huidige situatie bij Feyenoord, maar hij stipt tegenover het Algemeen Dagblad gelijk ook een minpunt aan. "De grootste zwakte van dit Feyenoord is dat wij te veel huurspelers hebben. Een club als Feyenoord moet er eigenlijk maximaal eentje hebben, want je genereert geld voor andere clubs. Maar ja, we moesten wel als we resultaat wilden halen", verwijst hij naar de transferactiviteiten van deze winterstop. Arnesen hoopt dat de aankopen opbloeien onder Arne Slot, van wie hij niet bang is dat de samenwerking op korte termijn stopt.

"Arne staat ook volgend seizoen nog onder contract bij ons en er is nog een optie op één extra seizoen van onze kant. Arne doet hier echt geweldig werk. Er is nu zoveel overzicht en zoveel rust binnen de club. Dat is voor ons allemaal lekker werken." Mocht Slot alsnog vertrekken, dan zal Arnesen zeker ook interne opties overwegen als opvolger. "Dát zou ideaal zijn. Maar vaak zijn dat trainers die nog onervaren zijn en dat vind ik voor een grote club als Feyenoord eigenlijk te gevaarlijk." Voorlopig is er volop tevredenheid over het werk dat Slot levert. "Zijn komst naar Feyenoord, dat is pas echt een scoop geweest, vind ik."