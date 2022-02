Eriksen: ‘Ik heb mijn verloofde verteld: ‘Ik ga nooit meer voetballen’'

Voor Christian Eriksen was het afgelopen zomer geen uitgemaakte zaak dat hij zijn voetbalcarrière voort zou zetten. De 29-jarige middenvelder kreeg afgelopen zomer een hartstilstand tijdens het EK-duel met Finland (0-1 verlies). Eriksen beloofde zijn vriendin Sabrina Kvist Jensen nooit meer te gaan voetballen, maar herpakte zich en na een maandenlange revalidatie tekende hij vorige maand in de Premier League bij Brentford.

Na het dramatische voorval op het EK heeft Eriksen korte tijd serieus overwogen om zijn voetbalcarrière te beëindigen. “Na mijn reanimatie voelde het alsof ik ontwaakte uit een droom”, zegt de middenvelder in Deense media. “Pas in de ambulance realiseerde ik dat ik dood was geweest en ik dacht: jullie mogen mijn schoenen houden, ik speel nooit meer. Ik heb mijn verloofde verteld: 'Ik ga nooit meer voetballen, uitgesloten.’”

In overleg met zijn vrouw besloot de Deen zich toch te richten op een rentree op de voetbalvelden. “Als Sabrina had gezegd: 'Ik wil niet dat je nog gaat voetballen', dan hadden we een andere situatie gehad”, vervolgt Eriksen. “Natuurlijk was er het trauma van 12 juni, maar we hebben onze richting gevonden. Sabrina is er akkoord mee dat ik enkele uren naar de sportschool en het trainingsveld ga. Ze vertrouwt erop dat ik altijd terugkeer wanneer ik ga.”

Na een maandenlange revalidatie was Eriksen in december in afwachting van een nieuwe werkgever, nadat zijn contract bij Internazionale met onmiddellijke ingang werd ontbonden vanwege een aangebrachte defibrillator. Onder meer clubs uit de Bundesliga en PSV maakten tijdens de winterse transferwindow hun interesse in de middenvelder kenbaar, maar hij koos uiteindelijk voor Brentford.

Op de website van zijn nieuwe club gaat Eriksen in op zijn aanstaande rentree. “Mijn doel is om weer gezien te worden als voetballer. De artsen hebben groen licht gegeven zodat ik weer de voetballer Christian kan zijn. Natuurlijk zal ik het altijd met me meedragen en zal iedereen eraan terugdenken. Maar het is nu tijd om nieuwe herinneringen te maken en vooruit te kijken.”