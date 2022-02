CEO verlaat Barça na slechts 7 maanden vanwege sponsordeal met Spotify

Dinsdag, 8 februari 2022 om 11:34 • Chris Meijer

Ferran Reverter stapt op als algemeen directeur van Barcelona. De Catalanen maken via de officiële kanalen wereldkundig dat Reverter wegens ‘persoonlijke en familiale redenen’ heeft besloten om per direct te vertrekken. Reverter was net zeven maanden actief in het bestuur van Barcelona, waar hij werd binnengehaald door president Joan Laporta. La Vanguardia meldt dat Reverter vertrekt vanwege een verschil van inzicht over de aanstaande sponsordeal met Spotify.

Reverter werd in juli van het vorige kalenderjaar aangesteld als opvolger van Òscar Grau, die als gevolg van ‘Barça-gate’ plaats moest maken. Grau was betrokken bij het schandaal rond voormalig president Josep Maria Bartomeu, die een pr-bureau zou hebben ingehuurd om zijn tegenstanders op social media in een kwaad daglicht te stellen. Reverter kwam over van retailgigant Media Markt Saturn Holding en leidde het zogenaamde Pla Estratègic 2021-2026, zoals de renovatie intern bij Barcelona genoemd wordt.

Daarbij was Reverter verantwoordelijk voor het herstructureren van de schulden, de financiering van Espai Barça (de renovatie van het Camp Nou en de omgeving), de reductie van de salarissen en het vinden van nieuwe sponsors. Barcelona zou een akkoord hebben bereikt met Spotify, dat bereid is om over drie jaar 280 miljoen euro te betalen voor een plek op het shirt van mannen- en vrouwenteam en de trainingstenues én de naamrechten van het Camp Nou.

La Vanguardia meldt dat Reverter nu vertrekt vanwege een onoverkomelijk verschil van inzicht over deze sponsorovereenkomst, die over enkele uren officieel bekendgemaakt zou moeten worden. Via de officiële kanalen maakt Barelona overigens geen melding over deze aanleiding. “Bijna een jaar geleden koos ik ervoor om Duitsland te verlaten en vanwege mijn familie terug te keren naar Barcelona”, zo wordt Reverter geciteerd op de website van Barcelona.

“Snel daarna heb ik ervoor gekozen om de door Joan Laporta geboden uitdaging te accepteren om als algemeen directeur aan de slag te gaan”, geeft Reverter te kennen. “Deze maanden waren heel uitdagend en ik wil de president bedanken voor zijn vertrouwen, enthousiasme en leiderschap. We hebben er de afgelopen maanden aan gewerkt om Barcelona opnieuw te positioneren als toonaangevende club, maar nu wil ik meer tijd om me te focussen op mijn familie.”