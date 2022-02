‘Hij heeft voor Ajax veel geld verdiend, maar een goede directeur was hij niet’

Dinsdag, 8 februari 2022 om 11:13

Henk Spaan is het niet eens met Ajax, dat in een officieel persbericht liet weten dat Marc Overmars ‘waarschijnlijk de beste voetbaldirecteur is die Ajax ooit heeft gehad’. Het NRC Handelsblad maakte maandag bekend dat het elf vrouwen heeft gesproken over hun ervaringen met de opgestapte directeur voetbalzaken van Ajax. De krant deed sinds december onderzoek naar machtsmisbruik op de werkvloer bij Ajax na een tip over mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Overmars. Volgens Spaan is het hierdoor helemaal niet relevant of Overmars de beste directeur bij Ajax geweest is.

“Dat lijkt me niet ter zake doen en het is bovendien onjuist”, schrijft Spaan in zijn column in Het Parool. “Marc heeft voor Ajax veel geld verdiend en transfers gedaan, maar een goede directeur was hij niet. Vraag even aan die vrouwen die gisteren trillend naar hun werk zijn gegaan omdat ze hadden gedaan wat Van der Sar van hen had gevraagd: ‘Meld het wanneer je je onveilig voelt.’ Vraag aan hen of zij Overmars ook de beste directeur ooit vinden.”

“Zedenpreken wil ik niet, maar ik hoef de inhoud van die appjes niet te zien om te weten dat deze baas werknemers in een positie heeft gebracht waarin zij nooit meer hopen te komen”, vervolgt Spaan. “Dan ben je als werkgever weinig waard. En ben je zeker niet de beste directeur die Ajax heeft gehad', aldus Spaan in zijn column.” Het grensoverschrijdende gedrag kwam dinsdag ook bij Op1 ter sprake. “Ja, het was een kwestie van tijd”, stelde Frits Barend.

“Tot twintig jaar geleden liepen er geen vrouwen rond in het voetbal”, aldus Barend. “Steeds meer vrouwen werken nu bij voetbalclubs. Het was te verwachten dat het zou gebeuren. Als het in elke branche gebeurt, moeten we niet verbaasd zijn dat het ook in de voetballerij gebeurt. Toch had Barend niet verwacht dat uitgerekend Overmars van grensoverschrijdend gedrag beschuldigd zou worden. “Hij is geen machotype, daarom was ik verrast. Ik kan er tien opnoemen van wie ik denk dat ze zoiets eerder doen dan Overmars.”

“In een vrouwenkleedkamer worden ook seksistische grappen gemaakt over mannen”, weet Barend van zijn eigen dochter Barbara Barend die gevoetbald heeft. “Maar het gaat erom dat je respect hebt voor elkaar. Elke man die ermee geconfronteerd wordt moet zich afvragen: hoe wil ik dat mijn dochter behandeld wordt door mannen met wie ze werkt.”