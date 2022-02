‘Zot bedrag’ kan nabije toekomst van Joshua Zirkzee beïnvloeden

Dinsdag, 8 februari 2022 om 10:20 • Chris Meijer

Anderlecht wil komende zomer een poging doen om Joshua Zirkzee definitief over te nemen van Bayern München, zo meldt Het Nieuwsblad. Paars-Wit heeft de twintigjarige spits momenteel zonder optie tot koop gehuurd van de Duitse topclub. Anderlecht is echter niet in staat om ‘zotte bedragen’ uit te geven en lijkt Zirkzee daardoor alleen op huurbasis in Brussel te kunnen houden.

Het Nieuwsblad vraagt zich af of Zirkzee dat zelf ziet zitten. De Belgische krant trekt de vergelijking met Lukas Nmecha, die vorig seizoen door Anderlecht gehuurd werd van Manchester City. Na 21 doelpunten in 41 officiële wedstrijden telde VfL Wolfsburg afgelopen zomer acht miljoen euro neer om hem definitief over te nemen van Manchester City, waardoor Anderlecht misgreep. Zirkzee werd binnengehaald als de opvolger van Nmecha en presteert vooralsnog uitermate goed.

Zirkzee was voorlopig in 31 officiële wedstrijden goed voor 14 doelpunten en 8 assists. Het lijkt op dit moment echter niet aannemelijk dat Bayern hem volgend jaar nog zal verhuren. Zoals het er nu naar uitziet, komt Zirkzee volgend seizoen in zijn laatste contractjaar terecht. In dat geval is komende zomer het laatste moment om nog een acceptabel bedrag aan hem over te houden. Transfermarkt schat zijn transferwaarde op acht miljoen euro, maar Het Nieuwsblad speculeert dat er mogelijk een hoger bedrag op tafel moet komen.

Anderlecht kan door zijn financiële situatie ‘geen zotte bedragen’ uitgeven en moet op zijn minst Europees voetbal halen om Zirkzee te kunnen financieren én overtuigen. De Belgische topclub speelde dit seizoen in de voorronde van de Conference League, maar liep het hoofdtoernooi mis na een nederlaag tegen Vitesse. Op dit moment ligt Anderlecht als nummer vier van de Jupiler Pro League in ieder geval op koers om de play-off om het kampioenschap te bereiken.