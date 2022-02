‘Barcelona vindt voor 280 miljoen hoofdsponsor én naamgever Camp Nou’

Dinsdag, 8 februari 2022 om 09:55 • Chris Meijer

Spotify wordt vanaf volgend seizoen de nieuwe hoofdsponsor van Barcelona. RAC1 verzekert dat de streamingdienst een akkoord heeft bereikt met de Catalanen over de opvolging van Rakuten, met wie het contract komende zomer afloopt. Spotify gaat voor een periode van drie jaar 280 miljoen euro betalen om zich aan Barcelona te verbinden en heeft tevens het recht om de naam van het Camp Nou te veranderen.

Rakuten was sinds de zomer van 2017 als hoofdsponsor aan Barcelona verbonden, maar het werd eerder al duidelijk dat de aflopende verbintenis met de huidige hoofdsponsor niet verlengd zou worden. Het Japanse bedrijf betaalde 55 miljoen euro per jaar, terwijl Stanley als hoofdsponsor van het vrouwenteam 3,5 miljoen euro betaalde en Beko voor een plek op het trainingstenue 10 miljoen euro neertelde. Spotify gaat nu op jaarbasis meer betalen dan de 68,5 miljoen euro die hiermee binnengehaald werd.

De van oorsprong Zweedse streamingdienst betaalt over drie jaar 280 miljoen euro - wat neerkomt op ruim 93 miljoen euro per seizoen - voor een plek op het shirt van het mannen- én vrouwenteam. Bovendien krijgt Spotify een plek op het trainingstenue en kan de naam van het Camp Nou veranderd worden. Er was eerder in 2017 al sprake van dat Barcelona de naam van het Camp Nou voor driehonderd miljoen euro zou verkopen.

Destijds deed Barcelona geen afstand van de naam van het stadion, waardoor de sponsor in de nieuwe naam achter Camp Nou zou komen te staan. Het is nu nog niet duidelijk onder welke voorwaarden Spotify de naamrechten van het Camp Nou in handen krijgt. Vertegenwoordigers van Spotify waren afgelopen weekeinde in Barcelona om de sponsorovereenkomst te bekrachtigen. Daarbij zouden foto’s genomen zijn in de skybox van vice-president Juli Guiu, volgens Spaanse media een bewijs dat een akkoord aanstaande is.