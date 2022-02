‘De jongens van Ajax vragen wel: heeft Louis van Gaal al gebeld?’

Dinsdag, 8 februari 2022 om 08:31 • Daniel Cabot Kerkdijk

Remko Pasveer houdt zich niet bezig met een eventuele uitverkiezing voor het Nederlands elftal of deelname aan het WK in Qatar. De 38-jarige doelman van Ajax is op dit moment de minst gepasseerde doelman van de Eredivisie. Ajax incasseerde dit seizoen in competitieverband slechts vijf tegentreffers, waarvan een met Maarten Stekelenburg onder de lat. Voor Pasveer zou het WK eind dit kalenderjaar ‘een mooie bonus’ zijn.

“De jongens vragen het hier wel: heeft Louis al gebeld? Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik helemaal niets verwacht, omdat ik van het moment geniet”, benadrukt Pasveer dinsdag in gesprek met De Telegraaf. “Natuurlijk weet ik dat je in beeld kunt komen als je het – ook internationaal – goed doet bij een topclub als Ajax. Het gaat me nu voor de wind en dat wil ik graag zo houden. Natuurlijk zou het WK mooi zijn en je weet maar nooit, maar ik reken nergens op. Als het komt, is het een mooie bonus.”

Pasveer werd in augustus opgenomen in de voorselectie voor de WK-kwalificatieduels met Noorwegen, Montenegro en Turkije, net als Justin Bijlow, Tim Krul en Joël Drommel. Hij ontbrak in de definitieve selectie en maakte een maand later ook geen deel uit van de voorselectie voor de kwalificatieduels met Letland en Gibraltar. Bondscoach Louis van Gaal koos toen voor Mark Flekken en nam uiteindelijk vier keepers op in zijn definitieve selectie. Nederland oefent eind maart tegen Denemarken en Duitsland.

Pasveer erkent dat hij goed in zijn vel zit. “En dat heeft zeker ook te maken met de spelers die voor me staan. Jurriën Timber en Lisandro Martinez zijn heel goed te coachen en reageren snel, waardoor het voor mij makkelijker wordt”, benadrukt de sluitpost van Ajax. “Soms oogt een balletje pakken makkelijk door het voorwerk dat eraan is voorafgegaan. Dat is een stukje ervaring. En dat komt nu tot uiting.”

De veteraan benadrukt dat hij altijd keihard traint en zichzelf ook goed onderhoudt. “Ik train veel voor mezelf, zelfs tijdens vakanties en op vrije dagen. Nu ben ik ook meestal als eerste op de club om mijn programmaatje te doen, voordat ik het veld op ga. En na de training ga ik ook vaak de sportschool in. Dat werpt zijn vruchten af. Ik ben fit en haal het niveau dat ik wil.”