ESPN onthult nieuwe informatie in kwestie-Overmars: ‘Het ging maar door’

Dinsdag, 8 februari 2022 om 07:27 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:12

In Voetbalpraat op ESPN werd maandagavond het vertrek van Marc Overmars bij Ajax besproken nadat hij over een langere periode grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega’s heeft gestuurd. De redactie van het programma deed zelf ook navraag bij medewerkers en ex-medewerkers van de Amsterdamse club en hoorde dat het alleen maar eenrichtingsverkeer was vanuit de voormalig directeur voetbalzaken.

Kenneth Perez vindt dat de situatie bij Ajax ‘extreem’ is als er dickpics zouden zijn verstuurd. “Ik kan me voorstellen dat je zoiets alleen maar doet als daar aanleiding toe is, als de andere partij een soort van opening biedt. Dat het op prijs wordt gesteld. Maar anders natúúrlijk niet. Ik denk dat mensen in hoge posities moeten gaan beseffen wat gewenst en wat niet gewenst is.” Sjoerd Mossou vindt dát misschien wel het meest onbegrijpelijke van de hele kwestie. “Er is tussen man en vrouw natuurlijk een groot grijs gebied. Ik kijk er vrij genuanceerd naar. Maar als je de baas bent... Je bent een directeur van een beursgenoteerd bedrijf. Dan is de verhouding zó duidelijk. Dat ik me niet kan voorstellen dat je je dat niet realiseert op het moment dat je contact zoekt. Dat begrijp ik totaal niet hieraan.”

Mossou, werkzaam voor het Algemeen Dagblad, denkt dat de voortdurende aandacht dan wel lofzang voor ‘een compleet ander wereldbeeld’ bij voormalig (top)voetballers kan zorgen. Perez: “Maar het zijn one way-berichten. Maar als je niet één bericht terugkrijgt na honderd berichten, dan moet je toch denken…” Vincent Schildkamp onderbrak de Deen plotseling en wees erop dat deze informatie bij de kijkers wellicht nog niet bekend was. “Je slaat nu een stap over. We hebben een aantal medewerkers en ex-medewerkers gesproken waar dat inderdaad voorkomt.” Perez: “Sorry.” Schildkamp: “Er gingen berichten vanuit Overmars naar de dames, die niet reageerden. En dat ging maar door.” Perez: “Dan moet je toch denken, als man of vrouw, dat is misschien niet waar die ander op zit te wachten? En dan stop je toch?”

Hans Kraay jr. vindt het vooral jammer dat het ook gaat over hoe erg het vertrek van Overmars voor Ajax is. “De slachtoffers moeten op de eerste, de tweede en de derde plaats komen. En op de 33ste plaats. Voor hen is het erg. We weten wat voor succes hij heeft gehad, maar daar moeten we het maar even niet over hebben.” Schildkamp wees ook naar het persbericht waarin Ajax aangeeft dat het ‘een dramatische situatie voor iedereen’ is. “Waarom staat erin dat hij de beste technisch directeur is die Ajax ooit heeft gehad? Waarom staat dat er in vredesnaam in?”, vroeg de presentator zich openlijk af. “Je kan niet zeggen dat ze geluiden hebben gehoord, terwijl dit al jaren gaande is.”

“Ik kan me niet voorstellen, het lijkt me echt heel sterk, dat Edwin van der Sar of de Raad van Commissarissen, dit wist toen het contract van Overmars werd verlengd”, doelde Perez op het nieuws begin december vorig jaar, toen Overmars een nieuw contract tot medio 2026 ondertekende. Mossou sluit niet uit dat er ‘wel signalen waren, maar dat ze niet op waarde zijn geschat’. “Dat je zo dacht van: ach ja.” Schildkamp: “Is dat niet nog erger?” Mossou: “Ja, daar kun je over twisten. Ik denk dat dat wel het heikele punt wordt in de komende dagen. De vrouwen die wij hebben gesproken zeggen dat dit alom bekend was. Natuurlijk heeft Ajax het contract verlengd, maar door die hele zaak rondom The Voice zijn ze later ze tot besef gekomen: Oh shit, er speelt bij ons ook iets. Dat ze het eigenlijk hebben onderschat.”

Schildkamp wees op de quotes van Overmars in het persbericht, dat ‘hij de impact heeft onderschat’. Mossou: “Dan moet je wel een beetje wereldvreemd zijn.” NRC deed naar aanleiding van een tip sinds december onderzoek naar het gedrag van Overmars en sprak met elf (oud-)medewerkers, waarbij WhatsApp-berichten werden ingezien en aanvullende en ondersteunende bronnen werden geraadpleegd. Volgens de anonieme personeelsleden stond de directeur bij Ajax al jaren bekend om zijn omgang met vrouwen en werd hij ‘geilneef’ genoemd. Drie vrouwen vertellen daarbij dat hij zich aan hen opdrong.

Uit het onderzoek komt naar voren dat Overmars vaak contact zou hebben gezocht met vrouwelijke collega's en dat hij na een ogenschijnlijk onschuldig begin snel dwingender werd. Hij schroomde daarbij niet om foto's van zijn geslachtsdeel te sturen, een handeling waarover Het Parool al berichtte. Volgens de vrouwen met wie NRC sprak, is bij Ajax sprake van ‘een haantjescultuur’ en ‘een apenrots’, waarbij ‘seksueel wangedrag kan gedijen’ en machtsmisbruik niet bespreekbaar is. Een enkeling die het wél wilde aankaarten, zou geen gehoor hebben gevonden.

Ook het Algemeen Dagblad schreef maandag dat het grensoverschrijdend gedrag van Overmars al veel langer bekend was bij Ajax, op basis van navraag bij (ex-)medewerkers van de club. Volgens hen kan het gedrag van Overmars de rest van de clubleiding onmogelijk zijn ontgaan. Algemeen directeur Edwin van der Sar zou ervan op de hoogte zijn geweest dat meerdere vrouwen zich vergeefs beklaagden, al ontkent hij volgens het dagblad stellig dat hij daarvan wist.