Schokkende beelden: Kurt Zouma mishandelt kat in zijn miljoenenvilla

Dinsdag, 8 februari 2022 om 00:30 • Dominic Mostert • Laatste update: 01:30

West Ham United spreekt zijn afkeuring uit over het gedrag van Kurt Zouma in een video die naar buiten is gebracht door The Sun. Op de beelden is te zien dat Zouma een van zijn katten mishandelt. De kat wordt, ogenschijnlijk in het huis van Zouma in Londen, geschopt en geslagen. De video zou zijn gemaakt door zijn broer Yoan, die lacht terwijl Zouma de kat mishandelt. De verdediger heeft zijn excuses aangeboden voor de mishandeling.

Volgens The Sun zou Zouma boos zijn geweest omdat de bengaal een rotzooi maakte in de miljoenenvilla. Aan het begin van de video laat hij de kat vallen en trapt hij het dier de keuken in. Daarna is te zien dat Zouma de kat achternazit en schoenen in diens richting gooit. Een klein kind, mogelijk het zoontje van Zouma, houdt de kat vervolgens vast, waarna de voormalig verdediger van Chelsea een ferme tik uitdeelt aan het dier. Bij de video, die verscheen via Snapchat, is de tekst 'sa commence' toegevoegd, ofwel 'het begint'. West Ham is geschokt door de beelden en veroordeelt de dierenmishandeling door de verdediger.

"We hebben gesproken met Kurt en we zullen deze zaak intern behandelen, maar we willen duidelijk maken dat we dierenmishandeling op geen enkele manier goedkeuren", klinkt het. Zouma heeft zelf ook een statement uitgebracht. "Ik wil me verontschuldigen voor mijn acties. Er zijn geen excuses voor mijn gedrag, waar ik oprecht spijt van heb. Ik wil ook aangeven hoezeer ik me wil verontschuldigen richting iedereen die ontdaan was door de video. Ik wil iedereen graag verzekeren dat het goed gaat met onze katten. Ze zijn geliefd en worden gekoesterd door de hele familie. Dit gedrag was een incident, dat niet opnieuw zal gebeuren."

Niettemin kan Zouma worden vervolgd voor dierenmishandeling. De Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, een liefdadigheidsinstelling die dierenwelzijn bevordert, werkt samen met de politie en heeft een klacht ontvangen naar aanleiding van de video. "Katten hebben bewustzijn en ervaren pijn en angst", benadrukt Maggie Roberts van Cats Protection, een andere liefdadigheidsinstelling die zich inzet voor katten. "Het slaan van een kat lijdt tot fysiek en mentaal leed. Sommige mensen hebben de video gedeeld omdat ze het grappig vinden, maar er is niets grappigs aan." Vorig jaar is in het Verenigd Koninkrijk een wet aangenomen om de maximale celstraf voor dierenmishandelaars te verhogen van zes maanden naar vijf jaar.

Let op: onderstaande beelden kunnen als schokkend worden ervaren. Op de video is te zien dat Kurt Zouma een kat ernstig mishandelt.