Boodschap van vrouwen binnen Ajax komt amper aan bij Johan Derksen

Maandag, 7 februari 2022 om 23:49 • Laatste update: 23:53

Johan Derksen legt de verantwoordelijkheid voor het bestrijden van grensoverschrijdend gedrag richting vrouwen deels bij de vrouwen zelf. De analist van VI Vandaag vindt dat vrouwen het gedrag 'in de kiem moeten smoren'. In een reactie op het grensoverschrijdende gedrag van Marc Overmars bij Ajax zegt Derksen dat vrouwen in zijn ogen direct verhaal moesten halen bij de afzender van seksueel getinte berichten of bij 'de hoogste baas van Ajax', maar niet naar het NRC Handelsblad hadden moeten stappen. Betrokken vrouwen geven echter aan dat de mogelijkheid daartoe beperkt was vanwege de geldende machtsverhouding en het risico op represailles. Een vrouw die het hogerop zocht, kreeg geen gehoor.

"Als een vrouw een dick pic opgestuurd krijgt, vind ik dat ze met haar telefoon naar hem toe moet stappen en moet zeggen: wat wil je nou, klootzak? Als vrouw moet je het in de kiem smoren", zegt Derksen maandagavond. "Er is een moeilijke grens tussen ondeugende en grensoverschrijdende berichten. Het kan beginnen met onschuldig geflirt, dat steeds verder gaat. Als je er als vrouw niet van gediend bent, moet je het meteen afkappen. Een vrouw die naar de NRC stapt, had eigenlijk naar de hoogste baas van Ajax moeten stappen. Of, als je lef hebt, meteen naar Overmars."

Wilfred Genee doet meerdere pogingen om Derksen te laten inzien dat machtsverhoudingen zorgen voor een verstoorde dynamiek, waarin vrouwen represailles kunnen vrezen als ze aan de bel trekken. Die boodschap komt slechts ten dele aan. Een van de betrokken vrouwen noemde een 'enorme machtsverhouding' inderdaad als reden waarom niet iedereen meteen melding maakte van het wangedrag binnen Ajax. "Als je het niet accepteert dan ben je heel snel weg", zei een ander tegen NRC. De krant sprak elf vrouwen die te maken kregen met grensoverschrijdend of aanstootgevend gedrag. Uit die gesprekken ontstond volgens de krant een beeld van een cultuur waarin seksueel wangedrag kan gedijen. Seksisme zit 'in de cultuur' van de club, klonk het.

"Als de vrouwen het gevoel hadden nergens anders naartoe te kunnen dan de NRC, zegt dat ook wat over de organisatie bij Ajax", erkent Derksen uiteindelijk. "Als Edwin van der Sar ervan heeft geweten, heeft hij ook boter op zijn hoofd. Dan moet je ingrijpen, ook al is het je beste vriend." Het NRC schreef dat er 'geen open sfeer bestaat om dit machtsmisbruik bespreekbaar te maken.' "Ondergeschikten houden zich stil. De enkeling die het hogerop zocht, vond geen gehoor. Signalen werden niet opgepakt. Het blijft steken in geruchtenvorming en het in beperkte kring delen van persoonlijke ervaringen."

René van der Gijp dacht in eerste instantie dat het zou gaan om ‘appjes aan twee à drie vrouwen’ en dacht dat het probleem op te lossen was als er intern een gesprek zou plaatsvinden tussen de betrokkenen, waarin Overmars zijn excuses zou aanbieden. Toen was nog niet bekend dat Overmars een foto van zijn geslachtsdeel zou hebben verstuurd en dat er volgens De Telegraaf meer dan zes vrouwen zijn gedrag als aanstootgevend en/of grensoverschrijdend hebben ervaren.

“Als je zulke foto’s stuurt, ga je wel een grens over. Ik ben ook bang dat er nog wat andere dingen naar buiten komen”, voegt Van der Gijp toe. Valentijn Driessen denkt op basis van gesprekken die hij heeft gevoerd dat het alleen gaat om berichten en Overmars ‘niemand heeft aangeraakt’. “Dat zeggen werknemers van Ajax die inzage hebben gehad, dus dan ga ik daar maar van uit. Maar Edwin van der Sar heeft er al wat langer van geweten.” Volgens Driessen zocht een vrouw in december contact met NRC over het gedrag van Overmars, maar vond de krant weinig andere vrouwen die het verhaal wilden ondersteunen.

“Toen kwam de hele affaire rond The Voice en heeft Edwin van der Sar op, ik meen 25 januari, een brief gestuurd naar alle werknemers om te zeggen dat Ajax vertrouwenspersonen had waarbij ze zich zouden kunnen melden”, aldus de chef voetbal van De Telegraaf. “Ook naar aanleiding van The Voice durfden veel vrouwen de stap richting de vertrouwenspersoon te zetten.” Driessen stelt dat Overmars uiteindelijk is weggestuurd, al stapte hij formeel zelf op. "Tijdens het lezen van het persbericht vroeg ik me af: is dit wat Overmars wil of wat de raad van commissarissen wil? Ik heb wat heen en weer gebeld en het blijkt toch dat de raad van commissarissen hem richting de uitgang heeft geduwd. Hij was er zelf niet van overtuigd dat wat hij gedaan heeft, grensoverschrijdend was."