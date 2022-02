Van den Brom kraakt gedrag Noa Lang: ‘Volgens mij is daar iets gebeurd’

Maandag, 7 februari 2022 om 23:56 • Tom Rofekamp • Laatste update: 00:08

John van den Brom baalt dat Noa Lang zo vaak om zijn gedrag in de schijnwerpers komt te staan. De momenteel clubloze trainer vindt dat de voetbalkwaliteiten van de buitenspeler van Club Brugge buiten kijf staan, maar door herhaaldelijke negatieve karaktertrekjes naar de achtergrond verdwijnen. Van den Brom denkt tevens dat er iets voorgevallen is tussen Club-trainer Alfred Schreuder en Lang, wat de reden zou zijn dat de jongeling tegen AA Gent (1-2) op de bank moest beginnen.

Lang keerde zondag terug uit quarantaine en mocht in de 64ste minuut invallen van Schreuder. De voormalig Ajacied gaf de assist op de 1-2 van Laurent Depoitre, maar kreeg vooral de aandacht vanwege zijn gedrag in blessuretijd. Éder Balanta pakte zijn tweede gele kaart voor een schop, waarop Lang woedend verhaal kwam halen. Arbiter Nicolas Laforge stuurde de aanvaller daarop direct van het veld. Wel maakte Het Nieuwsblad maandag bekend dat de rode kaart geseponeerd zou worden.

Rood voor Noa Lang en Éder Balanta, de Slag om Vlaanderen gaat LOS! ?? Club Brugge druipt met 2-1 en negen man af tegen KAA Gent... ??#ZiggoSport #JupilerProLeague #CLUGNT pic.twitter.com/jUY8TTXbLQ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 6, 2022

"Waarom rent hij weer naar die scheidsrechter?", werpt Jan van Halst op bij Rondo. "Hij doet niks, maar hij rent daarnaartoe, hij wil zich ermee bemoeien. Doe dat gewoon niet!" Van den Brom sluit zich bij zijn tafelgenoot aan: "Het is een geweldige speler, daar gaan we niet over discussiëren. Maar hij heeft voor de derde keer (bij dezelfde scheidsrechter, red.) een rode kaart gekregen dit seizoen. Zijn gedrag laat hem op dit moment in de steek. Hij doet niks, maar hij moet niet in de situatie komen. Hij komt weer twintig meter aangesprint..."

"Ik vind het jammere bij Noa dat we het nu over dit soort dingen hebben bij hem", concludeert Van den Brom. "Kun je hier als trainer niets aan doen dan?", vraagt Van Halst. "Jawel", antwoordt Van den Brom. De voormalig trainer van onder meer Vitesse, AZ en KRC Genk vermoedt dat Schreuder en Lang het al over het gedrag van de Oranje-international gehad hebben, omdat hij op de bank moest beginnen. Dat Lang net hersteld was van corona, vindt Van den Brom daarvoor onvoldoende reden: "Als je op de bank kunt beginnen, kun je ook starten, denk ik. Volgens mij was daar al iets gebeurd. Lang heeft wel een probleem met zijn gedrag."