NRC doet gedrag en smerige bijnaam van Marc Overmars uit de doeken

Maandag, 7 februari 2022 om 22:33 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:26

Het NRC Handelsblad heeft elf vrouwen gesproken over hun ervaringen met Marc Overmars. De krant heeft berichten ingezien die de opgestapte directeur voetbalzaken van Ajax verstuurde aan werkneemsters. De krant deed sinds december onderzoek naar machtsmisbruik op de werkvloer bij Ajax na een tip over mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Overmars. De vrouwen die hun verhaal doen, willen anoniem blijven. Hun namen zijn wel bekend bij de krant.

Er wordt op meerdere afdelingen binnen de club 'al jaren gefluisterd' over de omgang van Overmars met vrouwen. Sommige medewerkers gaven hem zelfs de bijnaam 'geilneef'. Drie vrouwen zeggen dat hij zich aan hen opdrong. "Sommige wisten zich geen raad met zijn gedrag, hadden geen idee hoe ze moesten reageren op complimenten over hun uiterlijk of voorstellen om samen wat te drinken", aldus de krant. Andere vrouwen voelden zich gedwongen zijn appjes te beantwoorden. Daarna wilde Overmars horen wat ze deden, met wie ze waren, wat ze aan hadden en vroeg hij om complimenten.

Overmars zou onder werktijd berichten hebben verstuurd. Een vrouw zegt dat het contact met de directeur onschuldig begon, waarna hij zich steeds vrijpostiger begon te gedragen richting zijn ondergeschikte. "Marc Overmars staat in het toilet. Hij is bij Ajax. Dat ziet de vrouw die het whatsappje ontvangt. Ze herkent de tegels op de wand", schrijft de krant. Overmars stuurde berichtjes waarin hij schreef dat hij 'iets voelde opkomen'. Hij vroeg wat de ontvanger droeg en stuurde foto's van zijn geslachtsdeel mee. Overmars heeft niet gereageerd nadat NRC de beschuldigingen aan hem voorlegde.

"Uit de gesprekken rijst een beeld op van een cultuur waarin seksueel wangedrag kan gedijen", schrijft de krant. "Er bestaat geen open sfeer om dit machtsmisbruik bespreekbaar te maken. Ondergeschikten houden zich stil. De enkeling die het hogerop zocht, vond geen gehoor. Signalen werden niet opgepakt. Het blijft steken in geruchtenvorming en het in beperkte kring delen van persoonlijke ervaringen." Vrouwelijke medewerkers bestempelen de omgeving als een 'haantjescultuur', waarin stereotype grapjes worden gemaakt en ondergeschikte vrouwen veelvuldig op hun uiterlijk worden aangesproken. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet gecorrigeerd.

"Tijdens een borrel zag een vrouw hoe een vrouwelijke collega stiekem gefotografeerd werd door een mannelijke collega, waarna het resultaat in groepsverband werd becommentarieerd", zo klinkt het. "Eén vrouw kreeg een bericht van een speler die voorstelde om met z’n tweeën een hokje op te zoeken." De vrouw die dat beweert, zegt: "Je moet als vrouw bij Ajax een dubbele huidlaag hebben. Als je dat niet hebt, wordt het spannend." Een van de betrokken vrouwen noemt een 'enorme machtsverhouding' als reden waarom niet iedereen meteen melding maakt van het wangedrag. "Als je het niet accepteert dan ben je heel snel weg", zegt een ander. Volgens een derde vrouw zit seksisme 'in de cultuur van de club'.

De krant stipt verder aan dat de contractverlenging van Overmars, tot medio 2026, werd bekrachtigd op vrijdag 28 januari tijdens een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders. "Onduidelijk is of de raad van commissarissen, die voor deze herbenoeming besloot, op dat moment al op de hoogte was van meldingen over wangedrag van Overmars", aldus NRC. Ajax beantwoordde vragen daarover maandag niet. Algemeen directeur Edwin van der Sar stuurde recentelijk een e-mail naar medewerkers, waarin hij vertelde wat medewerkers kunnen ondernemen om klachten bespreekbaar te maken en waarin hij wees op de klachtenregeling en de klokkenluidersregeling. Die mail werd verstuurd op 25 januari, dus enkele dagen voor de bekrachtiging van Overmars' contract.