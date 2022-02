‘Zijn reputatie is hem vooruitgesneld, en ik denk dat hij dat ook zo voelt'

Maandag, 7 februari 2022 om 22:34 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:34

Ronald Waterreus vindt dat Roger Schmidt meer uit zijn periode als trainer van PSV had kunnen halen. De oud-doelman van de Eindhovenaren zag de Duitser anderhalf jaar geleden binnenkomen met torenhoge verwachtingen, waar hij volgens Waterreus gedeeltelijk aan ten onder is gegaan. Waterreus pleit voor Sparta Rotterdam-trainer Henk Fraser als opvolger van Schmidt.

Schmidt is sinds de zomer van 2020 werkzaam bij PSV. Voor zijn komst naar Eindhoven stond de 51-jarige trainer onder andere aan het roer bij het Duitse Bayer Leverkusen en Oostenrijkse topclub Red Bull Salzburg. Daardoor kwam Schmidt binnen met een bepaalde reputatie, die volgens Waterreus tegen hem is gaan werken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ik heb bij hem constant het gevoel gehad dat zijn reputatie hem een beetje vooruitgesneld is en dat hij die nooit helemaal heeft kunnen waarmaken", zegt Waterreus aan tafel bij Rondo. "En ik heb het gevoel dat hij dat zelf ook zo voelt. Dat wij allemaal meer verwachten en hij het gevoel heeft dat hij dat niet kan brengen. Hij heeft er niet echt het maximale uitgehaald bij PSV." Schmidt won in Noord-Brabant vooralsnog alleen de Johan Cruijff Schaal, door begin dit seizoen Ajax met 0-4 te verslaan.

Waterreus oppert Fraser als opvolger van Schmidt op korte termijn. De oefenmeester van Sparta heeft aangekondigd aan het eind van dit seizoen te vertrekken bij Sparta en zou dus per direct beschikbaar zijn voor de job in Eindhoven. "Ik denk dat je naar de feiten moet kijken", licht Waterreus zijn voorkeur verder toe. "PSV wilde voor twee jaar door met Schmidt. Dat betekent dus dat PSV in gedachten Ruud van Nistelrooij (de trainer van Jong PSV, red.) op zijn vroegst over twee jaar zal zien. Dan heeft het geen enkel nut om een trainer één jaar te laten komen om Van Nistelrooij snel klaar te stomen. Je moet gewoon een trainer hebben die voor twee jaar bij PSV aan de slag gaat."

Tafelgenoot Marco van Basten oppert echter een andere oplossing dan het aanstellen van Fraser. "Ik denk dat met Philip Cocu en Van Nistelrooij als tweede man het 'op zijn PSV's' blijft. Ik denk dat Cocu inmiddels ook meer ervaring heeft en die is ook half thuis bij PSV. Voor beide partijen is dat denk ik goed." Cocu stond tussen 2013 en 2018 al eerder aan het roer in Eindhoven, waarna kortstondige periodes als trainer van Fenerbahçe en Derby County volgden. Bij laatstgenoemde club, vooralsnog zijn laatste klus als hoofdcoach, werd hij in november 2020 ontslagen.