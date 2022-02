VI Vandaag zaagt aan stoelpoten van ‘jandoedel in duur pak’ bij Ajax

Maandag, 7 februari 2022 om 22:20 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:22

De raad van commissarissen van Ajax moet serieus nadenken over het vertrek van Edwin van der Sar, vindt Valentijn Driessen. Voormalig medewerkers van Ajax stellen tegenover het Algemeen Dagblad dat het gedrag van Marc Overmars de club 'onmogelijk kan zijn ontgaan'. De vrouwen geven aan meermaals te hebben aangeklopt bij algemeen directeur Van der Sar over het gedrag van Overmars, maar de oud-doelman ontkent die bewering volgens de krant 'krachtig'.

In de uitzending van VI Vandaag van maandagavond worden affaires opgesomd waar Ajax de afgelopen jaren mee te maken kreeg: de afwikkeling van het dossier-Abdelhak Nouri, het nalaten om Sébastien Haller in te schrijven voor de Europa League, de dopingschorsing van André Onana, de vermeende betrokkenheid van Quincy Promes bij een steekpartij, de aangifte jegens Zakaria Labyad wegens mishandeling en bedreiging, de betrokkenheid van Overmars bij een dubieuze cryptocoin, het controversiële besluit om spelers die positief getest zijn op het coronavirus mee terug te laten vliegen vanuit Portugal en nu het overstappen van Overmars.

Alles gebeurde 'onder auspiciën van de algemeen directeur', geeft Driessen aan. "Daar is natuurlijk wel het nodige loos. Dan vraag je je af: is dit wel een goede algemeen directeur voor Ajax? Veel van die zaken hadden voorkomen kunnen worden." Driessen vindt Van der Sar geen goede directeur voor Ajax. Johan Derksen heeft 'nooit een directeur gezien' in de voormalig doelman. "Het was een goede keeper, maar voor de rest is het een jandoedel en dat blijft hij. Hij heeft de uitstraling niet en het charisma om prettig met mensen om te gaan. Hij loopt in een duur pak, maar is geen directeur."

"Hij heeft niet de uitstraling van een directeur, maar ook niet de daden van een directeur", vult Driessen aan. "Overmars heeft wel wat neergezet. Dat vind ik een goede directeur voetbalzaken, los van wat er nu aan de hand is. Bij Edwin van der Sar heb ik niet het idee: daar loopt de grote directeur van Ajax. Ik denk dat de raad van commissarissen wel moet nadenken of hij ook moet vertrekken. Zeker als hij heeft geweten over wat er is gebeurd. Dan moet je natuurlijk ingrijpen. Ik vind dat hij het had moeten weten. Als je tien jaar ‘dag en nacht’ met hem hebt samengewerkt, moet er een keer een lichtje gaan branden."