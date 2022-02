Jong Ajax verslaat Jong PSV na 17 minuten blessuretijd; FC Volendam morst

Maandag, 7 februari 2022 om 22:13 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:28

FC Volendam heeft de uitwedstrijd tegen Roda JC Kerkrade maandagavond niet kunnen omzetten in een overwinning. De koploper speelde met 1-1 gelijk bij Roda JC Kerkrade, waardoor nummer twee FC Emmen het gat later deze week kan verkleinen tot twee punten. Nummer drie Jong Ajax won met 2-0 van nummer negen Jong PSV. Voor de tweede keer dit seizoen begon Mohammed Kudus in de basis bij Jong Ajax: de middenvelder maakte zijn eerste minuten sinds hij in november met een ribblessure terugkwam van een interlandperiode met Ghana.

Roda JC Kerkrade - FC Volendam 1-1

De bezoekers gingen vanaf het eerste fluitsignaal op jacht naar de openingstreffer. Na acht minuten was het zover. Robert Mühren raakte de bal volledig verkeerd en per toeval kwam de bal bij Achraf Douri terecht, die met zijn volley in de verre hoek Rody de Boer kansloos liet. Daarna had Roda de bal, maar 75 procent balbezit was niet voldoende om tot grote kansen te komen. De Limburgers waren na rust scherper. Vooral Patrick Pflücke was een plaag voor de verdediging van de koploper, al was het Dylan Vente die de stand na 66 minuten gelijktrok. Richard Jensen legde de bal met gevoel op het hoofd van de spits, die prima binnenknikte. Volendam probeerde via Mühren en Daryl van Mieghem nog de drie punten binnen te slepen, wat echter niet meer zou lukken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Jong Ajax - Jong PSV 2-0

In de openingsfase kwam Ajax goed weg, want doelman Charlie Setford keerde een inzet van Ismael Saibari in een één-op-één-situatie, waarna PSV ook de paal trof. Gaandeweg de eerste helft nam Ajax de controle over, onder aanvoering van Kudus. In de tweede helft kwamen de Amsterdammers op voorsprong uit een strafschop, die werd toegekend na een overtreding van doelman Kjell Peersman op Enric Llansana. Vanaf elf meter schoot Naci Ünüvar raak in de linkerhoek. In de tweede helft lag het spel een tijd stil omdat scheidsrechter Michael Eijgelsheim last van zijn knie had. Hij maande zijn team naar binnen en wisselde van functie met de vierde official, waardoor er liefst veertien minuten blessuretijd werden toegekend. Dat werden er in de praktijk zelfs zeventien. Daarin kreeg Ajax een nieuwe penalty, ditmaal na een overtreding op Sontje Hansen, en de invaller benutte die zelf.

FC Eindhoven - Excelsior 4-1

Excelsior had de voorgaande drie wedstrijden verloren en het werd al snel duidelijk dat die reeks verlengd zou worden. Na een kwartier leidde Eindhoven al met 3-0 (!). In de zevende minuut tikte Joey Sleegers binnen na een schot van Jasper Dahlhaus; kort daarna zorgde Charles Andreas-Brym voor de 2-0 na een goede actie van Sleegers. Voorafgaand aan de 3-0 verstuurde Brym met de buitenkant een fraaie pass aan Sleegers, die Valentino Vermeulen in staat stelde te scoren. Sleegers werd daarmee de eerste speler met dubbele cijfers als het aankomt op doelpunten (elf) en assists (tien) in het huidige seizoen van de KKD. Marouan Azarkan maakte er vervolgens 3-1 van. Na de pauze was Excelsior op zoek naar de 3-2

Jong FC Utrecht - Helmond Sport 3-2

Met assistent-trainer Rick Kruys aan het roer (hoofdtrainer Darije Kalezic ontbrak vanwege een coronabesmetting) begon Utrecht sterk aan het duel. Na kansen van Yuya Ikeshita en Tommy St. Juste brak spits Mees Rijks in de 21ste minuut de score open, op aangeven van Remco Balk Jong Utrecht kon vijf minuten genieten van de voorsprong. Dean van der Sluijs vond met zijn voorzet Thomas Beekman, die met zijn kopbal Thijmen Nijhuis kansloos liet. Utrecht bleef de betere partij en kwam zes minuten na rust opnieuw op voorsprong. Middenvelder Rocco Robert Shein maakte in zijn tweede duel voor de club zijn eerste doelpunt. Jelle Goselink dacht Helmond Sport met een afstandsschot twintig minuten voor tijd tóch de gelijkmaker te bezorgen; een penalty van Ayman Sellouf in de 87ste minuut stak daar echter een stokje voor.