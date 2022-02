Meldingen van ‘vieze oom’ Overmars worden door Van der Sar ontkend

Maandag, 7 februari 2022 om 21:46 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:22

Het gedrag van Ajax-directeur Marc Overmars kan Ajax 'onmogelijk zijn ontgaan', zo stellen voormalig medewerksters van de club in interview met het Algemeen Dagblad. Volgens hen vertoonde Overmars herhaaldelijk en tegenover meerdere vrouwen grensoverschrijdend gedrag, waaronder het versturen van dickpics en andere seksueel getinte berichten. De vrouwen geven aan meermaals aangeklopt te hebben bij algemeen directeur Edwin van der Sar, die dit echter krachtig ontkent.

Overmars maakte zich volgens de oud-werkneemsters schuldig aan foute opmerkingen op de werkvloer en het versturen van seksueel getinte berichten en beelden, waaronder ook dickpics. Zowel het personeel als het directie zou daar al meerdere jaren van op de hoogte zijn. Overmars werd daarom door de medewerksters 'vieze oom' gedoopt, in tegenstelling tot Van der Sar, die 'vriendelijke vader' werd genoemd. De vrouwen geven aan dat het gedrag van Overmars meermaals bij de algemeen directeur is aangekaart, die dit echter krachtig ontkent.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van der Sar stuurde eind januari een brief naar de werknemers van Ajax. De Telegraaf kreeg deze in handen en publiceerde eerder maandag de inhoud. "We denken bij Ajax alle benodigde maatregelen getroffen te hebben om het melden van misstanden en ongewenst gedrag mogelijk te maken", schreef Van der Sar, "maar ik realiseer me dat dat nog niet voldoende is en we niet kunnen zeggen dat hier alles goed gaat." Het is onduidelijk of de brief werd verstuurd naar aanleiding van geluiden over mogelijk grensoverschrijdend gedrag van zijn collega-directeur Overmars, of naar aanleiding van het schandaal rond The Voice of Holland.

Meerdere (oud-)medewerksters reageerden op het bericht van Van der Sar en gaven aan onjuist bejegend te zijn door Overmars. Daarop plande Van der Sar samen met de raad van commissarissen een gesprek in met de directeur voetbalzaken. Uiteindelijk werd besloten dat de positie van Overmars onhoudbaar was geworden. Ajax houdt het qua berichtgeving voorlopig bij het statement dat zondagavond op de website werd gepubliceerd. Daarin zei Overmars dat hij vorige week meldingen kreeg over gedrag dat als ongewenst werd ervaren. Hij schaamde zich kapot, gaf hij aan.