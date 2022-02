Jan van Halst deelt complimenten uit; Waterreus vindt statement Ajax ‘raar’

Maandag, 7 februari 2022 om 21:17 • Dominic Mostert

Jan van Halst is complimenteus richting Ajax en de vrouwen die zich intern uitspraken over grensoverschrijdend gedrag van Marc Overmars. De analist van Rondo, zelf voormalig commercieel en technisch directeur van FC Twente, vindt de beslissing om afscheid te nemen van Overmars de juiste. Hij stapte weliswaar zelf op bij Ajax, maar RvC-voorzitter Leen Meijaard zei in het statement van zondagavond dat verdergaan als directeur 'geen optie' was, omdat Overmars 'echt grenzen heeft overschreden'.

"Laten we niet de illusie hebben dat het voorkomt in de showbizz en het bedrijfsleven, maar niet in de voetballerij", reageert Van Halst over de onthullingen over het gedrag van Overmars. "Sterker nog: ik vind het een compliment waard voor degenen die het aanhangig hebben gemaakt. Het schijnt om dames te gaan, die het durven aangeven in een echt mannenbolwerk. Dat is het voetbal nog steeds, ondanks dat er steeds meer vrouwen bij de clubs betrokken zijn en ook het vrouwenvoetbal is gegroeid, waardoor clubs meer gemengd worden. Ik vind het knap dat je die ballen durft te tonen. Dat is wat, helemaal bij een grote club als Ajax. Ik hoop dat dit een voorbeeld is waaruit blijkt dat het in de voetballerij ook wordt aangepakt."

Van Halst denkt dat Ajax de kwaliteiten van Overmars als directeur heeft meegenomen in de afweging. Hij vindt het juist daarom prijzenswaardig dat de directeur toch is vertrokken. “Je denkt dan toch: het heeft enorme impact op ons bedrijf. Is het wel echt zo erg, wat er gebeurd is? Mensen zijn mensen. Die afweging maak je toch even in je hoofd. Dan is het toch knap van Ajax om te zeggen dat dit moreel niet te verantwoorden is en er maatregelen worden genomen. Je kunt ook kiezen voor een schorsing gedurende het onderzoek, maar Ajax verschuilt zich niet achter zulke juridische taal.” Tafelgenoot Ronald Waterreus is wat minder complimenteus voor Ajax: hij noemt het statement van zondagavond 'toch wel raar'.

"Nu we wat meer weten, is het statement toch wel raar. Dat je na het versturen van zulke berichten nu opeens tot de conclusie komt dat het ongepast was, vind ik toch wel apart", aldus de voormalig doelman. "Ik snap dat het allemaal heel precair is. Nu we iets meer weten, denk ik: je had ook meteen open kaart kunnen spelen.” Overmars zei in zijn verklaring dat hij zich ‘helaas niet goed realiseerde’ dat hij grenzen had overschreden; dat werd hem ‘dezer dagen’ duidelijk, nadat hij werd geconfronteerd met meldingen over zijn gedrag. In de uitzending wordt ook gespeculeerd over de opvolging van Overmars. Volgens John van den Bron is het meest voor de hand liggende scenario dat algemeen directeur Edwin van der Sar een deel van Overmars' takenpakket overneemt.

"Dat is bijna onmogelijk om het ‘er even bij’ te doen, met name bij zo’n grote club", countert Van Halst echter. "Je hebt ook te maken met Jong Ajax en de doorstroom." Marco van Basten geeft eveneens aan dat het moeilijk wordt om Overmars te vervangen. "Hij heeft voor Ajax veel goed werk verricht in de afgelopen jaren. Het is een apart vak. Je moet kennis hebben van de spelersmarkt, je moet weten hoe goed spelers zijn, je moet veel reizen, veel informatie hebben en ook zakelijk goed zijn." Van Halst denkt tot slot niet dat het vertrek van Overmars op korte termijn gevolgen heeft op sportief vlak. "Spelers zijn toch vooral met zichzelf bezig. Op lange termijn kan onrust wel doorsijpelen naar de kleedkamer. Maar deze groep is al heel lang bij elkaar en de trainer is er nog. Die houden het nog wel even met elkaar vol. In de zomer zullen ze er wel wat van merken, want vind nog maar eens zo’n goede directeur."