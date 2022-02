‘Overmars viel groot aantal vrouwen lastig’, brief Van der Sar lekt uit

De brief die Edwin van der Sar eind januari naar werknemers van Ajax stuurde, is in handen van De Telegraaf. Het is onduidelijk of de brief werd verstuurd naar aanleiding van geluiden over mogelijk grensoverschrijdend gedrag van zijn collega-directeur Marc Overmars, of naar aanleiding van het schandaal rond The Voice of Holland. De krant meldt op basis van goed ingevoerde bronnen dat 'meer dan zes werkneemsters' gedrag van Overmars als zeer aanstootgevend of grensoverschrijdend hebben ervaren.

In de brief, die op 25 januari verstuurd zou zijn, schreef Van der Sar dat 'vorige week' nog maar eens duidelijk is geworden dat een veilige werkomgeving niet vanzelfsprekend is. "We denken bij Ajax alle benodigde maatregelen getroffen te hebben om het melden van misstanden en ongewenst gedrag mogelijk te maken, maar ik realiseer me dat dat nog niet voldoende is en we niet kunnen zeggen dat hier alles goed gaat", stelde de algemeen directeur richting de werknemers.

"Daarbij weet ik ook dat een veilige werkomgeving voor jou een andere betekenis kan hebben. Het kan over verschillende onderwerpen gaan dus niet direct over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarom heb ik hierover met de directie gesproken en besloten dat we hernieuwde aandacht aan dit onderwerp gaan besteden", zei Van der Sar. "We zullen ons daarbij laten bijstaan door een gespecialiseerde externe partij om te zorgen dat we onafhankelijk en deskundig advies krijgen."

"Als er zaken zijn die wij bij Ajax beter kunnen doen of organiseren, of regelen om de werkomgeving veiliger te maken, dan moeten wij dat doen", benadrukte de directeur. Verderop in de brief staat dat Ajax 'er alles aan doet en zal doen om je te ondersteunen om dit te kunnen melden als je het onverhoopt toch hebt ervaren' en wordt er verwezen naar de klokkenluidersregeling in de personeelsgids. Half december zouden verhalen zijn rondgegaan over Overmars en 'Ajax-vrouwen', waarbij in het midden bleef of dit speelsters uit het vrouwenteam waren of vrouwen die in de organisatie van de club werkzaam zijn.

De Telegraaf meldt dat een deel van de top van Ajax toen ook al op de hoogte zou zijn geweest van misstanden. "Het zou niet om twee of drie vrouwen gaan die zijn berichten of gedrag als zeer aanstootgevend of grensoverschrijdend hebben ervaren. Volgens goed ingevoerde bronnen zou het gaan om meer dan zes werkneemsters", aldus de krant. Ajax houdt het voorlopig bij het statement dat zondagavond op de website werd gepubliceerd. Daarin zei Overmars dat hij vorige week meldingen kreeg over gedrag dat als ongewenst werd ervaren. Hij schaamde zich kapot, gaf hij aan. Maandag meldde Het Parool op basis van ingewijden dat Overmars dickpics zou hebben verstuurd en 'stalkingachtig' zou hebben vertoond.