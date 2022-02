Hoofdsponsor houdt Ajax in spanning rondom kwestie-Overmars

Maandag, 7 februari 2022 om 20:09 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:17

Ziggo, de hoofdsponsor van Ajax, zit in zijn maag met de kwestie rondom Marc Overmars. De aanbieder van internet, telefonie en televisie zegt in een verklaring van het bedrijf 'zeer geschrokken te zijn' en 'de ontwikkelingen bij Ajax nauwgezet te volgen'. Ziggo is er vooralsnog niet over uit of het het partnership met de huidige koploper van de Eredivisie wil voortzetten.

Ajax maakte in de nacht van zondag op maandag bekend dat Overmars per direct bij de club zou vertrekken, omdat de directeur voetbalzaken grensoverschrijdend gedrag zou hebben vertoond bij meerdere vrouwelijke collega's. "Wij hebben veel respect voor de vrouwen die de moed hebben gehad om dit naar voren te brengen", schrijft Ziggo in een verklaring. "Wij volgen de ontwikkelingen bij Ajax nauwgezet en nemen dit heel serieus. We kunnen er nu nog niet op vooruitlopen wat het betekent voor ons partnership." Ziggo is al sinds januari 2015 hoofdsponsor van de club.

ABN AMRO, een andere belangrijke sponsor van de Amsterdammers en tevens hoofdsponsor van Ajax Vrouwen, zegt dat de club adequaat gehandeld heeft nadat de situatie aan het licht kwam. De bank zal daardoor het partnership met Ajax in stand houden. Kledingsponsor Adidas, die al sinds het seizoen 2000/01 de tenues van de club verzorgt, was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

In de loop van maandag schreef Het Parool, bovenop de berichtgeving van Ajax zelf, dat ingewijden binnen de club hadden bevestigd dat Overmars dickpics aan een vrouwelijke medewerker had verstuurd. De oud-linksbuiten zou daarbij 'stalkingachtig gedrag hebben vertoond'. De zaak begon naar verluidt te rollen door een interne e-mail verstuurd door Edwin van der Sar. De algemeen directeur van Ajax zou dat hebben gedaan naar aanleiding van de breed uitgemeten affaire rond RTL-programma The Voice of Holland. Aanvankelijk wisten alleen de raad van commissarissen en Van der Sar van de situatie rondom Overmars, zo meldde Voetbal International. Toen voor hen de feiten vaststonden bleef voor de bewindvoerders alleen de optie over om afscheid te nemen van Overmars.