Opstelling van Jong Ajax vormt kleine opsteker op zwarte dag in Amsterdam

Maandag, 7 februari 2022 om 18:52 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:05

Mohammed Kudus maakt maandagavond zijn rentree na een ribblessure. De middenvelder heeft een basisplaats in de wedstrijd tussen Jong Ajax en Jong PSV. Het wordt pas de tweede keer dit seizoen dat Kudus zal uitkomen voor de beloftenploeg van Ajax. De wedstrijd tussen Ajax en PSV begint om 20.00 uur op De Toekomst.

Kudus keerde in november terug van een interlandbreak met Ghana en stond sindsdien aan de kant. Hij werd opgenomen in de selectie van Ghana voor de Afrika Cup, maar reisde niet af naar Kameroen om deel te nemen aan het toernooi. Er gingen geruchten dat Kudus wellicht later in het toernooi zou aansluiten, maar Ghana werd al in de groepsfase uitgeschakeld. Zodoende bleef hij in Nederland werken aan zijn herstel.

Kudus speelde dit seizoen vijf wedstrijden in de Eredivisie voor Ajax, maar zijn laatste optreden dateert van 7 november (0-0 tegen Go Ahead Eagles). Hij speelde eenmaal in de Champions League (op 3 november tegen Borussia Dortmund). Zijn enige optreden in de Keuken Kampioen Divisie was op 17 september tegen Almere City FC (2-4 zege). Hij speelde toen mee in de eerste helft en kwam tot scoren.

De terugkeer van Kudus vormt goed nieuws op een zwarte dag voor Ajax, die wordt gekenmerkt door onthullingen over directeur voetbalzaken Marc Overmars. Hij stapte zondagavond op vanwege het gedurende een langere periode versturen van grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega’s. Maandag meldde Het Parool op basis van informatie van ingewijden dat Overmars een foto van zijn geslachtsdeel stuurde naar een medewerkster.

Opstelling Jong Ajax: Setford; Van Gelderen, Llansana, Hillen, Baas; Regeer, Fitz-Jim, Kudus; Rasmussen, Ünüvar, Daramy

Opstelling Jong PSV: Peersman; Markelo, Comenencia, Vos, Leysen; Kjölö, Ledezma, Saibari, Sealy; Fofana, Nassoh