Fans van Ajax hadden graag één naam gezien: ‘Meer spektakel verwacht’

Maandag, 7 februari 2022 om 17:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:13

Ajax gaat aan kop in de Eredivisie en heeft uitstekende papieren voor een nieuw kampioenschap. De Amsterdammers haalden in de winterse transferperiode met Brian Brobbey en Mohamed Ihattaren twee nieuwe huurspelers binnen. Er werd afscheid genomen van David Neres, maar zijn beoogde vervanger Steven Bergwijn bleek onhaalbaar. Presentator Kalum van Oudheusden ging voor Voetbalzone naar de wedstrijd Ajax - Heracles Almelo (3-0) om de toegestroomde fans te vragen naar hun mening over het transferbeleid in Amsterdam.

