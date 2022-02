‘Marc Overmars stuurde dickpics naar medewerkster van Ajax’

Maandag, 7 februari 2022 om 16:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:43

Marc Overmars heeft dickpics verstuurd naar een vrouwelijke medewerker van Ajax, zo bevestigen ingewijden aan Het Parool. De bij Ajax vertrokken directeur voetbalzaken wordt beschuldigd van 'stalkingachtig' gedrag. Overmars wil niet reageren op de beschuldiging, laat hij via zijn woordvoerder weten. Er is vooralsnog geen aangifte gedaan.

Een interne e-mail die op 25 januari door Edwin van der Sar werd verstuurd zou de zaak aan het rollen hebben gebracht. De algemeen directeur besloot zijn medewerkers bij Ajax te wijzen op de aanwezigheid van twee vertrouwenscontactpersonen om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken. Van der Sar zou dat hebben gedaan naar aanleiding van de breed uitgemeten affaire rond RTL-programma The Voice of Holland.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Twaalf mogelijke opvolgers van Overmars als directeur voetbalzaken van Ajax

Ajax moet op zoek naar een nieuwe directeur voetbalzaken en heeft daarvoor diverse opties. Lees artikel

Binnen Ajax wisten aanvankelijk alleen de raad van commissarissen en Van der Sar van de situatie rond Overmars, zo weet Voetbal International. Susan Lenderink en Menno Geelen, de overige directieleden, werden later ingelicht, omdat de rvc eerst grondig en secuur onderzoek wilde doen, om zo onnodige reputatieschade voor Overmars te voorkomen. Toen voor de rvc en Van der Sar de feiten vaststonden bleef voor de bewindvoerders alleen de optie over om afscheid te nemen van Overmars.

Het Parool weet dat Ajax sinds 2017 twee vertrouwenscontactenpersonen in dienst heeft. Het gaat om oud-clubarts en gepensioneerd huisarts Piet Bon en Margriet Berger, oud-docent en voormalig gastouder van Ajax-spelers. De KNVB gaf maandag te kennen dat voetbalclubs verplicht zijn om grensoverschrijdend gedrag te melden. De voetbalbond was maandagmiddag nog niet officieel ingelicht door de Amsterdammers.

Ajax maakte zondag als donderslag bij heldere hemel bekend dat Overmars vertrekt bij de club, met als reden ‘het gedurende een langere periode versturen van grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega’s’. Overmars bood in hetzelfde bericht zijn excuses aan. "Ik schaam me kapot. Vorige week werd ik geconfronteerd met meldingen over mijn gedrag. En hoe dit op anderen is overgekomen. Helaas realiseerde ik me niet goed dat ik hiermee grenzen heb overschreden, maar dat werd me deze dagen wel duidelijk. Daardoor voelde ik opeens een enorme druk."

De aankopen van Overmars: drie allesbepalende topdeals; vier dure megaflops