Joël Drommel keert mogelijk meteen weer terug onder lat bij PSV

Maandag, 7 februari 2022 om 16:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:05

Roger Schmidt erkent dat zijn keuze voor Yvon Mvogo in de wedstrijd tegen AZ (1-2 verlies) ongelukkig is uitgepakt, zo vertelde de trainer van PSV maandag op de persconferentie. Mogelijk krijgt Joël Drommel zijn plek onder de lat in de bekerwedstrijd van dinsdag tegen NAC Breda meteen weer terug. "Ik neem de beslissing op de wedstrijddag", aldus Schmidt.

Drommel maakt in zijn debuutseizoen voor PSV geen sterke indruk en dat kostte hem afgelopen zaterdag voor het eerst zijn basisplaats. Tegen AZ ging zijn vervanger Mvogo grof in de fout door een diepe bal verkeerd in te schatten en zo het winnende doelpunt te schenken aan Jesper Karlsson. Schmidt heeft geen spijt van zijn keuze voor Mvogo. "Omdat ik die vooraf heb gemaakt en als trainer kijk je niet meer terug, maar vooruit."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Verslaggever Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad was verrast door het moment van de keeperswissel. "Voor mij was er reden om Joël te wisselen, omdat ik vond dat hij niet constant en op topniveau heeft gepresteerd", aldus Schmidt. "Dat was over een langere periode zo. Tegen Ajax maakte hij geen bepalende fout, dat klopt inderdaad. De maanden daarvoor had hij het beter kunnen doen."

Mvogo was vorig seizoen de eerste keeper van Schmidt, maar speelde deze voetbaljaargang alleen nog tegen AZ. "Voor mij was dit het moment om Yvon een keer de kans te geven. Ik vond dat hij dat verdiend had, omdat hij in de trainingen een goed niveau toonde. Alleen moet je het dan in de wedstrijd wel laten zien en dat is niet gebeurd. Keepen bij PSV betekent dat je negentig minuten topniveau moet laten zien en dat deed hij niet." PSV kan dinsdag in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker weer beschikken over Noni Madueke en Carlos Vinícius.