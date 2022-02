Joost van Aken keert terug bij sc Heerenveen: ‘Een heel speciaal gevoel’

Maandag, 7 februari 2022 om 16:18 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:22

SC Heerenveen verwelkomt Joost van Aken als nieuwe versterking, zo bevestigen de Friezen via de officiële kanalen. De 23-jarige verdediger liet vorige maand zijn contract bij Zulte Waregem ontbinden en maakt transfervrij de overstap naar de Eredivisie. Van Aken speelde tussen 2014 en 2017 al in het eerste elftal bij Heerenveen, dat hem daarna voor drie miljoen euro verkocht aan Sheffield Wednesday.

Ferry de Haan legt uit hoe Heerenveen weer bij Van Aken terechtkwam. "Met Joost halen we een jongen binnen die de club kent", aldus de technisch manager. "Hij heeft hier in de jeugd gespeeld, het eerste gehaald en een mooie buitenlandse transfer gemaakt. Helaas heeft hij ook fysieke tegenslag gekend. Het komende halfjaar gaan we kijken of hij zijn oude niveau weer kan halen. Een langer verblijf is dan zeker een optie."

Joost van Aken is zelf dolblij met zijn terugkeer. "Het geeft een heel speciaal gevoel om terug te keren bij sc Heerenveen. Ik ben heel blij met de kans die de club mij biedt. Ik hoop de selectie met mijn ervaring en spel een impuls te geven en zelf tot zoveel mogelijk speelminuten te komen. Ik kijk er heel erg naar uit om het mooie shirt weer te dragen."

Van Aken doorliep de jeugdopleiding van Heerenveen en debuteerde in februari 2014 in het betaald voetbal in een wedstrijd tegen Ajax. In totaal kwam Van Aken in het shirt van Heerenveen tot 92 optredens, waarna hij afgelopen zomer via Sheffield Wednesday en VfL Osnabrück bij Zulte Waregem belanden. De verdediger maakte bij de huidige nummer zestien van de Jupiler Pro League direct zijn debuut in het competitieduel met OH Leuven, maar miste vervolgens het overgrote deel van de eerste seizoenshelft vanwege blessureleed.

Na Sydney van Hooijdonk, Anas Tahiri, Amin Sarr en Thom Haye is de centrumverdediger de vijfde winterse versterking van Heerenveen. Daar krijgt hij ook te maken met Ole Tobiasen. De Deense oefenmeester werd vorige week op interim-basis aangesteld als opvolger van de eerder ontslagen Johnny Jansen. De Friezen zijn slecht uit de winterstop gekomen. Zo gingen Eredivisie-wedstrijden tegen FC Twente (2-0), PEC Zwolle (0-1) en Fortuna Sittard (2-0) allemaal verloren en werd de club afgelopen maand ook uitgeschakeld in de achtste finales van de TOTO KNVB Beker door Go Ahead Eagles (0-1).