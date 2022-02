Noa Lang hoort verdict na veelbesproken rode kaart tegen Gent

Maandag, 7 februari 2022 om 15:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:05

Noa Lang wordt niet geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart zondag tegen AA Gent (1-2 verlies), weet Het Nieuwsblad. De vleugelspits van Club Brugge werd in blessuretijd tot zijn eigen onbegrip weggestuurd door Nicolas Laforge, op het moment dat hij verhaal wilde halen voor de rode kaart van zijn ploeggenoot Éder Balanta.

Lang begreep op het veld al helemaal niets van het besluit van Laforge. "Ik doe helemaal niks, hoe kan dit?", zei de voormalig Ajacied vol ongeloof. In de catacomben voegde hij daar witheet aan toe: "Wat doe ik dan, dat hij me rood geeft? Ga die beelden kijken, man." Zijn ploeggenoot Hans Vanaken kwam na de wedstrijd overigens al met een verklaring voor de rode kaart. "Ik ging ernaartoe en de scheidsrechter zegt dat Noa Lang hem geraakt heeft", aldus Vanaken bij VTM. "Dat is het enige wat hij gezegd heeft, dus ik verwacht vanaf nu dat elke keer als een scheids geraakt wordt, er een rode kaart volgt."

Rood voor Noa Lang en Éder Balanta, de Slag om Vlaanderen gaat LOS! ?? Club Brugge druipt met 2-1 en negen man af tegen KAA Gent... ??#ZiggoSport #JupilerProLeague #CLUGNT pic.twitter.com/jUY8TTXbLQ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 6, 2022

Ook Charles De Ketelaere kwam met die lezing. "Noa heeft niets gezegd, of zo", aldus de spitsenpartner van Lang. "De uitleg was dat hij ‘het handje’ van de scheids zou hebben aangeraakt. Het is heel jammer dat hij daarvoor uitgesloten wordt. Ik vind het echt een foute beslissing." Alfred Schreuder begreep het evenmin. "Belachelijk", verzuchtte de trainer van Club. "Want op alle beelden zie je dat Noa helemaal niets doet. Die tweede gele voor Balanta was terecht, maar dat rood voor Noa was écht belachelijk."