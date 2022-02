Lacazette neemt contact op met Arsenal-fan die gepest wordt vanwege lengte

Maandag, 7 februari 2022 om 14:44 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:48

Alexandre Lacazette heeft een mooi gebaar gemaakt naar een gepeste Arsenal-fan. De aanvoerder van the Gunners reageerde op Twitter op een moeder wiens zoon het slachtoffer is geworden van ‘ontelbare grappen over zijn lengte’ en gepest wordt door andere kinderen. De Franse aanvaller nodigde moeder en zoon uit om binnenkort een wedstrijd van Arsenal te bezoeken.

Arsenal-fan Fran maakte op Twitter bekend dat haar zoon Freddie slachtoffer is van pesterijen. “Er is geen ergere situatie dan wanneer je zoon gepest wordt”, schreef de moeder in een tweet. “Dagelijks krijgt hij ontelbare grappen over zijn lengte naar zijn hoofd en wordt hij geduwd door jongens die twee keer zo groot zijn als hij. Zo oneerlijk!” Fran kreeg via het sociale media-platform duizenden reacties en steunbetuigingen, waaronder van Lacazette.

No worse feeling as a parent than when your kid is being bullied. he’s so sad I really don’t know how to cheer him up. Relentless digs about his height, getting pushed about by lads double his size. So unfair ?? here is him happy I want this smile back #Arsenal #StopBullying pic.twitter.com/BgflduLONn