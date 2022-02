KNVB zoekt contact met slachtoffers van Overmars en wil onderzoek

Maandag, 7 februari 2022 om 14:15 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:18

De KNVB is geschrokken van de berichtgeving bij Ajax en leeft mee met de slachtoffers, zo laat de voetbalbond weten in een persverklaring. De KNVB roept alle slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag, ook mogelijk van Marc Overmars dus, op om zich te melden. Het Instituut voor de Sportrechtspraak kan op basis van zo'n melding een onderzoek starten.

"Als grootste sportbond van Nederland zijn wij ons ervan bewust dat helaas ook in de sportwereld machtsrelaties een rol kunnen spelen op de werkvloer", zegt de KNVB. "Een veilige werkomgeving vinden wij heel belangrijk en is een onderwerp dat in het betaald voetbal al langer hoog op de agenda staat." Daarvoor zijn al eerder maatregelen genomen.

Voor betaald voetbal organisaties geldt sinds twee jaar het garanderen van een veilig sportklimaat als onderdeel van de licentie eisen. Daarin ligt voor iedere club ook een verplichting om een gecertificeerde vertrouwenscontactpersoon aan te stellen. "We zijn de licentie-eis nader aan het invullen samen met clubs", zegt de KNVB. "In januari heeft nog een overleg plaatsgevonden met de vertrouwenscontactpersonen van alle betaald voetbalclubs. We worden daarbij geholpen door gespecialiseerde bureaus."

"De clubs hebben ook een meldplicht als het gaat om grensoverschrijdend gedrag", stelt de KNVB. Vanuit een melding volgt een onafhankelijk onderzoek door het Instituut voor de Sportrechtspraak. Bij dat instituut zijn alle sportbonden aangesloten. "Tegen alle slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag willen we zeggen: meld je alsjeblieft, hoe moeilijk het ook is. Het kan anoniem, bij de vertrouwenscontacpersoon van je club, van de KNVB of bij het Centrum Veilige Sport."