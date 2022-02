PSV maakt Veerman en Bakayoko speelgerechtigd voor Conference League

Maandag, 7 februari 2022 om 13:44 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:46

De UEFA heeft de spelerslijst van PSV voor de knockout-fase van de Conference League bekendgemaakt. De Eindhovenaren legden afgelopen maand circa zes miljoen euro neer voor Joey Veerman. De winteraankoop is door PSV op de nieuwe spelerslijst gezet en daarmee speelgerechtigd voor het tweeluik met Maccabi Tel Aviv.

Uit de spelerslijst die PSV aan de UEFA aangeleverd heeft, blijkt dat alle spelers uit het eerste elftal zijn ingeschreven. Naast Veerman is ook Johan Bakayoko door de Eindhovenaren ingeschreven voor de Conference League. De achttienjarige Belgische aanvaller is dit seizoen de grote uitblinker bij Jong PSV en traint inmiddels met de A-selectie. In 21 Keuken Kampioen Divisie-duels was hij al goed voor 12 treffers en 9 assists.

PSV eindigde in de eerste seizoenshelft in de Europa League in een poule met AS Monaco, Real Sociedad en het Oostenrijkse Sturm Graz derde met acht punten en was hierdoor veroordeeld tot het spelen in de Conference League. Op 17 februari neemt de ploeg van trainer Roger Schmidt het in eigen huis op tegen de huidige nummer drie van Israël, waarna op 24 februari de return op het programma staat.