Carragher begrijpt niets van ‘krankzinnige’ keuze van Salah tijdens finale

Maandag, 7 februari 2022 om 12:50 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:04

Jamie Carragher heeft felle kritiek geuit op de beslissing van Egypte en Mohamed Salah om de aanvaller van Liverpool als vijfde strafschopnemer aan te wijzen tijdens de beslissende penaltyserie in de finale van de Afrika Cup. Door gemiste strafschoppen van Mohamed Abdelmonem en Mohanad Lasheen zorgde Sadio Mané in de serie namens Senegal voor de beslissing. Zijn Liverpool-ploeggenoot Salah kwam daardoor niet tot het nemen van een strafschop.

Senegal liet na vier minuten spelen de uitgelezen kans om vanaf de strafschopstip op voorsprong te komen onbenut. Scheidsrechter Victor Gomes bestrafte een overtreding van Mohamed Abdelmonem op Saliou Ciss, waarna een psychologisch spelletje ontstond. Salah fluisterde zijn eigen doelman Gabaski ogenschijnlijk informatie in over de plannen van Mané, die daarna ook zelf contact zocht met de keeper en naar rechts wees. Hij schoot uiteindelijk hard richting de linkerhoek, maar Gabaski raadde zijn intenties en voorkwam een vroege achterstand van Egypte.

Uiteindelijk bleek een strafschoppenserie na negentig minuten reguliere speeltijd en een verlenging noodzakelijk om een winnaar aan te wijzen. Door in de beslissende serie wel raak te schieten bezorgde Mané Senegal voor het eerst in de geschiedenis van het land de eindzege van de Afrika Cup. Carragher uitte na afloop van de finale felle kritiek op de keuze om Salah als vijfde strafschopnemer aan te wijzen. “Dat is waarom je je beste strafschopnemer nooit als vijfde moet aanwijzen”, schreef Carragher op Twitter. "Mo Salah die geen penalty neemt voor Egypte in een strafschoppenserie tijdens een finale is krankzinnig. Dat gebeurde jaren geleden ook met Cristiano Ronaldo voor Portugal tegen Spanje", doelt de analist op de halve finale van EURO 2012, die in reguliere speeltijd in 0-0 eindigde.

Toch kiezen trainers volgens Carragher er vaak voor om hun beste strafschopnemer als vijfde aan te wijzen. “Het is iemand waarvan de manager denkt dat hij met druk om kan gaan”, stelt de 38-voudig international van Engeland. “Ik ben benieuwd of het de beslissing van de bondscoach is of van de speler. Nog iets dat stom is in een strafschoppenreeks, ploegen die de toss winnen en de tegenstander de eerste penalty laten nemen." Salah koos er tijdens de Afrika Cup telkens voor om de tegenstander te laten beginnen aan de strafschoppenserie.