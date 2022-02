Gosens: ‘Ik kon mijn familie tot in eeuwigheid financieel onafhankelijk maken’

Robin Gosens liet in januari de kans lopen om een zeer lucratief contract te tekenen bij Newcastle United, zo bevestigt de kersverse aanwinst van Internazionale in Kicker. Gosens werd onderdeel van een biedingenspel tussen de twee genoemde clubs en besloot het sportieve aspect de voorkeur te geven bij zijn vertrek bij Atalanta. "Maar het is menselijk om ook over het andere aanbod na te denken", zegt de 27-jarige linkervleugelverdediger.

Het nieuwe project van Newcastle United staat in de kinderschoenen en op sportief gebied twijfelde Gosens. "Maar als je een veelvoud kunt verdienen voor dezelfde baan op een andere locatie, dan zeg je ook niet zomaar 'nee, bedankt'", aldus de Duits international, die aangeeft dat de steenrijke Engelse club heel ver wilde gaan. "Het gaat niet alleen om mij, ik had waarschijnlijk de financiële toekomst van nog een paar generaties van mijn familie kunnen verzekeren met dit geld."

Pas in de absolute slotfase diende Inter zich aan als geïnteresseerde partij. De regerend kampioen van Italië zette vaart achter de operatie en hengelde Gosens binnen als huurspeler, met daarbij een verplichte optie tot koop van circa 25 miljoen euro plus bonussen. Gosens hoefde geen twee keer na te denken over een club als Inter. "In het voetbal doen zich soms kansen voor die je gewoon niet kan laten liggen", zei Gosens al tijdens zijn presentatie. "Inter is zo’n mogelijkheid."

Gosens gelooft dat niemand hem in Bergamo iets kwalijk neemt voor zijn binnenlandse overstap. "Atalanta betaalde voor mij ongeveer een miljoen euro (in 2017 aan Heracles Almelo, red.), nu krijgt de club een flink bedrag voor mij. Het is een win-win-situatie." Gosens is momenteel aan het revalideren van een zware hamstringblessure en wacht dus nog op zijn debuut voor Inter.