Ajax schrijft Brobbey en Ihattaren in voor achtste finales Champions League

Maandag, 7 februari 2022 om 12:01 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:01

De UEFA heeft de spelerslijst van Ajax voor de knockout-fase van de Champions League bekendgemaakt. De Amsterdammers hebben een nieuwe ‘vinkjesgate’ voorkomen door Brian Brobbey en Mohammed Ihatteren ‘gewoon’ in te schrijven. Vorig jaar vergat Ajax Sébastien Haller als kersverse aankoop in te schrijven voor Europees voetbal.

Door een administratieve blunder kon Haller afgelopen seizoen in de tweede seizoenshelft geen minuten voor Ajax maken in de Europa League. Dit seizoen zijn alle spelers uit het eerste elftal wel speelgerechtigd, zo blijkt uit de spelerslijst die de Amsterdammers aan de UEFA aangeleverd hebben. Alleen huurling Patrickson Delgado is niet ingeschreven.

Het artikel gaat verder onder de video Ten Hag ziet uitblinker: 'Ken hem al sinds hij een klein menneke was' Meer videos

Ajax had nog ruimte op de lijst voor de achttienjarige middenvelder, maar de van Independiente del Valle gehuurde Ecuadoriaan sloot vorige maand aan bij Jong Ajax en zal zijn minuten dit seizoen in het beloftenelftal maken. Ajax neemt het op 23 februari in de achtste finales van de Champions League op tegen Benfica, waarna drie weken later op 15 maart de return in de Johan Cruijff ArenA op het programma staat.