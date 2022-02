Bayern weigert 12 tot 15 miljoen per jaar te betalen; binnenlandse stap lonkt

Maandag, 7 februari 2022 om 11:14 • Chris Meijer

Bayern München was bereid om Niklas Süle na het ondertekenen van een nieuw contract een kleine tien miljoen euro per jaar te gaan betalen. De 26-jarige centrumverdediger verlangde echter een jaarsalaris van twaalf tot vijftien miljoen euro, zo meldt Transfermarkt. Bayern wilde niet zo diep in de buidel tasten om het aflopende contract van Süle te verlengen, waardoor hij komende zomer transfervrij vertrekt.

Oliver Kahn maakte vorige week tijdens een persconferentie officieel bekend dat Süle aan het einde van het seizoen transfervrij zal gaan vertrekken. “De onderhandelingen met Niklas zijn al lang aan de gang. Hij accepteerde ons aanbod niet en liet ons weten dat hij Bayern aan het einde van het seizoen zal verlaten. We hebben een zekere verantwoordelijkheid als het gaat om de aanbiedingen en hebben ons aan bepaalde financiële voorwaarden te houden”, sprak Kahn, voorzitter van Bayern.

BILD en Transfermarkt doen nu uit de doeken hoe de onderhandelingen tussen Süle en Bayern zijn verlopen. Trainer Julian Nagelsmann had Süle naar verluidt graag willen behouden, maar de contractaanbieding zou voor een ‘emotionele reactie’ hebben gezorgd bij de verdediger. Bayern bood Süle een jaarsalaris van een kleine tien miljoen euro, een stuk minder dan wat Andreas Christensen is aangeboden. De 25-jarige Deense verdediger is bij Chelsea in het bezit van een aflopend contract en kan transfervrij de overstap naar München maken.

Het geboden jaarsalaris, in combinatie met het feit dat het aanbod lang op zich liet wachten en alleen mondeling werd uitgebracht, heeft Süle doen besluiten om zijn aflopende contract niet te verlengen. Volgens zaakwaarnemer Volker Struth heeft de 37-voudig Duits international al besloten waar zijn toekomst ligt. “Het is al besloten wat zijn nieuwe club wordt. Niklas heeft een besluit genomen en het zou me verbazen als hij nog van gedachten verandert”, zei Struth in gesprek met Sport1.

Het is nog niet duidelijk om welke club het gaat. De naam van Süle wordt veelvuldig genoemd in de Premier League, bij onder meer Newcastle United. Transfermarkt meldt dat ook Borussia Dortmund een aanbieding heeft neergelegd bij Süle. Die Borussen vrezen het vertrek van Manuel Akanji, die voorlopig weigert zijn tot medio 2023 lopende contract te verlengen. Borussia Dortmund is naarstig op zoek naar een nieuwe centrumverdediger en zou met Süle hebben gesproken.

Zaakwaarnemer Struth weigerde een overstap naar Borussia Dortmund uit te sluiten, al wordt een transfer naar de Premier League gezien zijn salarieisen op dit moment realistischer geacht. De verdediger speelt sinds 2017 voor Bayern München, dat hem voor twintig miljoen euro weghaalde bij TSG 1899 Hoffenheim. Sindsdien speelde hij 159 wedstrijden voor der Rekordmeister.