Drie Feyenoorders blinken uit: ‘Hij werd ooit gehaald als een soort butcher'

Maandag, 7 februari 2022 om 11:04 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:15

Feyenoord won zondag in de Eredivisie op overtuigende wijze de stadsderby van Sparta Rotterdam (4-0). Arne Slot liet zich na afloop tegen ESPN lovend uit over zijn ploeg. “Zo goed als het eerste half uur heb ik Feyenoord dit seizoen nog niet zien spelen”, aldus de trainer. Ook Telegraaf-rapporteur Barry Opdam was onder de indruk van het spel van het elftal van Slot en selecteerde in de ochtendkrant drie Feyenoorders in het Elftal van de Week.

Voor Opdam was Marcos Senesi aan de zijde van Feyenoord een van de uitblinkers. “Hij was heel solide tegen Sparta, kwam natuurlijk weinig in de problemen, maar verliest bijna niets in al zijn duels”, stelt de rapporteur. “Ook in de opbouw durft hij in te passen, tussen de linies door. Hij werd ooit gehaald als een soort butcher, maar nu Feyenoord onder Arne Slot steeds beter gaat voetballen, pakt hij ook dat gedeelte steeds beter op.”

Orkun Kökcü opende tegen Sparta al vroeg in de wedstrijd de score en werd na afloop bij ESPN verkozen tot Man of the Match, hetgeen Opdam zich goed in kon vinden. “Hij is mijn speler van de week. Hij maakte zelf de 1-0 en gaf de voorassist op Luis Sinisterra bij de 2-0. Elke aanval van Feyenoord begon bij hem, hij zette echt de lijnen uit. Ook hij raakt niet in paniek en weet van tevoren waar de oplossingen liggen. Nu blijkt hij ook scorend vermogen te hebben. Hij is belangrijk geweest om de aansluiting bij PSV te krijgen.”

Tot slot werd ook linksbuiten Luis Sinisterra door Opdam bewierookt door Opdam. “Tegen Sparta was er een enorm kwaliteitsverschil, maar hij brengt zoveel dreiging”, aldus de achtvoudig international van het Nederlands elftal. “Hij is balvast, heeft snelheid en een individuele actie. Echt een handenbindertje en een briljantje voor Feyenoord. Iemand die ze ook echt missen als hij niet speelt. Hij vormt op links ook een uitstekend koppel met Tyrell Malacia.”