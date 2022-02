Vertrek van Marc Overmars heeft forse gevolgen op de beurs voor Ajax

Maandag, 7 februari 2022 om 10:49

Het plotselinge vertrek van Marc Overmars heeft maandagochtend flinke gevolgen gehad voor Ajax op de beurs. Het aandeel van de Amsterdamse club stond even op €13,45. Dat was ruim vijf procent lager dan voor het nieuws zondagavond laat bekendgemaakt werd, daar de slotkoers zondag nog €14,20 bedroeg.

De koers heeft zich inmiddels weer wat hersteld, daar een Ajax-aandeel op het moment van schrijven €13,85 kost. Het betekent nog steeds dat een aandeel bijna drie procent minder waard is dan zondag. De Telegraaf schrijft dat dit bijna twee keer zoveel is als toen Overmars in 2012 bij Ajax aantrad als directeur voetbalzaken, toen een Ajax-aandeel €7,00 kostte.

De koers piekte onder zijn bewind in mei 2019, nadat Ajax de halve finale van de Champions League haalde. Beleggers moesten destijds bijna 23 euro betalen voor een aandeel van Ajax. Overmars verstuurde volgens een verklaring van Ajax over een langere periode 'grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega’s' en besloot op te stappen toen hij daarmee werd geconfronteerd.