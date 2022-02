Ajax lijkt ‘vlucht naar voren’ te hebben gekozen met vertrek Overmars

Maandag, 7 februari 2022 om 10:18

Journalisten van NRC waren al langer bezig met de affaire rond Marc Overmars, zo vertelt Marjan Olfers maandagochtend in het NOS Radio 1 Journaal op NPO Radio 1. Volgens de hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam - waar ze onderzoek doet naar grensoverschrijdend gedrag in de sport - lijkt het erop dat Ajax heeft gekozen voor een ‘vlucht naar voren’.

“Ik weet dat NRC-journalisten al langer bezig waren om deze zaak rond te krijgen. Wat je ziet, is dat dit toch al een tijdje speelde. Hoe lang, dat weet ik niet. Ik verwacht dat er geroerd is in deze zaak en dat Ajax heeft gekozen voor de vlucht naar voren”, vertelt Olfers. Overmars verstuurde volgens een verklaring van Ajax over een langere periode 'grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega’s' en besloot op te stappen toen hij daarmee werd geconfronteerd.

“Het ziet er daadkrachtig uit, het lijkt erop alsof Ajax zijn verantwoordelijkheid heeft genomen door het serieus op te pakken”, zegt Olfers over statement dat Ajax naar buiten bracht over het vertrek van Overmars. Ajax maakte dat zondagavond rond half twaalf pas bekend. Olfers wordt gevraagd of dit een opvallend tijdstip is. Mike Verweij, Ajax-watcher van De Telegraaf - claimde dat dit bewust na de deadline van de ochtendkranten was gedaan.

“Het leek er in ieder geval op… Ajax is een beursgenoteerd bedrijf, dus ze moeten er snel mee naar buiten als ze nieuws hebben”, reageert Olfers. “Ze hebben zondagmiddag (tegen Heracles Almelo, red.) gewoon gespeeld en het is wel opvallend dat daarna het zo laat naar buiten gebracht wordt, waardoor het waarschijnlijk niet de ochtendkranten is gaan domineren.”

Olfers benadrukt dat er absoluut nog geen compleet beeld van de affaire rond Overmars bestaat. “We weten eigenlijk nog heel erg weinig. Wat je wel ziet, is dat het waarschijnlijk gaat om meldingen over langere tijd. Je wil als onderzoeker eigenlijk weten wanneer de eerste melding is gedaan. Hoe is dat opgepakt? Is dat goed opgepakt? Er zijn eigenlijk nog een heleboel vragen op dit moment.”

De hoogleraar sport en recht doet onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de sportwereld. “Het gaat om werkneemster in relatie tot een directeur. Wij hebben veel onderzoek gedaan in de sport, dan gaat het om coaches in relatie tot bijvoorbeeld sporters. Maar we doen ook onderzoek naar ongewenst gedrag op de werkvloer en het gaat hier om een machtige man binnen het voetbalbedrijf. Dan blijkt dat macht en afhankelijkheid altijd een issue is in dit soort zaken. Het is als werkneemster heel erg lastig je mond open te doen ten opzichte van je machtige baas. Is het bespreekbaar?”

“Het is een onderwerp dat bij iedere werkgever op de agenda staat”, stelt Olfers, die overigens tussen 2011 en 2012 deel uitmaakte van de raad van commissarissen van Ajax. “Daar pleiten deskundigen al jaren voor. Het is dit keer Ajax, maar het komt overal voor waar macht en afhankelijkheid een rol spelen. Iedereen wil altijd ontzettend graag bij Ajax werken, dus je gaat daar niet zomaar weg.”