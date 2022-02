Robben: ‘Ik houd niet van sporters vergelijken, maar we hebben raakvlakken'

Arjen Robben is goed bevriend met Sven Kramer. De 35-jarige schaatser reed zondag voor de laatste keer in zijn carrière de individuele vijf kilometer op de Olympische Spelen van Peking en eindigde op die afstand als negende. Kramer zet na de Olympische Spelen - waarop hij ook nog uitkomt op de ploegenachtervolging - een punt achter zijn carrière. Robben vertelt in het programma Studio Peking van de NOS over de raakvlakken die hij heeft met Kramer.

Robben krijgt de vraag hoe hij bevriend is geraakt met Kramer. “Door de passie voor de sport. Ik houd er niet van sporters te vergelijken, maar we hebben wel een aantal raakvlakken. Ik kan me heel goed in hem verplaatsen en daardoor is het contact over de jaren zo gegroeid”, geeft de oud-aanvaller te kennen. “Ons grootste raakvlak? Die pure gedrevenheid, om alles eruit te halen en de beste te willen zijn. Zo kan ik dat het best verwoorden.”

“Hij heeft over zo’n lange periode laten zien dat hij de beste is, dat vind ik uniek. Ik heb om me heen ook voorbeelden gezien van mensen die misschien wel meer talent hadden, alleen je moet er elke dag alles uithalen wat er in zit, kritisch op jezelf zijn en op de details letten. Dat vergt een bepaalde discipline”, gaat Robben verder. Presentatrice Dione de Graaff haalt aan dat Kramer en Robben allebei ‘van geen ophouden weten’. “Er komt in zijn geval iedere keer weer een nieuw toernooi en dan wil je weer laten zien dat je de beste bent.”

“Dat is overigens ook heel moeilijk”, benadrukt Robben. “Ik vind het onzin dat je moet stoppen om je hoogtepunt, een sporter moet dat zelf aanvoelen en bepalen. Het is heel makkelijk om op je hoogtepunt te stoppen. Ik had een paar dagen geleden nog contact met Sven en ik heb hem gezegd dat hij moest gaan genieten, plezier moest hebben. Vanaf de buitenkant is dat makkelijk, ik weet een beetje hoe dat is. Maar zijn carrière is af, daar zit zo’n grote strik omheen. Hij hoeft niemand meer wat te bewijzen. Nu wordt hij negende, daar zat niet meer in. Het is zoals het is, dat heeft hij zelf ook gezegd.”

“Je bent een pure liefhebber, je ziet het niet als je werk. Maar als je passie en je hobby, daar doe je alles voor. Dat vind ik mooi om te zien en dan vind ik het extra knap als je het zo’n lange tijd laat zien”, stelt Robben. Hij weet dat ook Kramer het door fysieke problemen de laatste tijd niet gemakkelijk heeft gehad. “Die heb ik ook gehad, dus je weet wat iemand ervoor moet doen om weer terug te komen en dat niveau aan te tikken. Daar zit zoveel werk in, daar krijgt de buitenwereld niet veel van mee. Je doet er alles voor om topfit aan de start te verschijnen.”

“Het is frustrerend, want je doet er wel alles aan. Je doet er alles aan wat binnen je macht ligt, alleen bepaalde dingen heb je niet in de hand. Dan moet het soms mee zitten, maar soms sputtert het lijf dusdanig tegen dat je niet eruit kan halen wat erin zit”, zegt Robben over de fysieke problemen die hem er uiteindelijk toe dwongen om afgelopen zomer nu definitief een punt achter zijn carrière te zetten.

“Het is elkaar ook dingen gunnen, want er zijn raakvlakken”, geeft Robben te kennen over zijn band met Kramer. “Het is een sympathieke, leuke gozer en ik gun hem het succes dat hij verdient. Niks ten nadele van andere Nederlandse sporters. Als je in de top presteert en je wint veel, verlies je ook weleens wat. Er gaan ook dingen fout op cruciale momenten, dat hoort bij de sport. Als je zoiets meemaakt, kun je weer extra genieten van de overwinningen die daarna weer komen.”

Mede dankzij Kramer kan Robben mogelijk ooit een Elfstedentocht gaan rijden, daar hij lid is van De Friesche Elf Steden. “Daar had ik twee aanbevelingen voor nodig. En de mannen waren zo lief om als commentaar te geven: op karakter komt hij een heel eind”, vertelt Robben. “Ik heb vroeger wel heel wat kilometers geschaatst op de kanalen rond Bedum. Maar dat wordt een lijdensweg, hoor. Dan moet ik wel eerst heel veel gaan trainen, wil ik die finish halen."