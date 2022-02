De Telegraaf: Ten Hag naar de uitgang gejaagd; noodplan met Van der Sar

Maandag, 7 februari 2022 om 07:45 • Laatste update: 08:58

Het vertrek van Marc Overmars jaagt ook Erik ten Hag naar de uitgang, zo schrijft De Telegraaf. De oefenmeester is bij Ajax in het bezit van een contract dat loopt tot medio 2023 en hij werd al verschillende keren in verband gebracht met een stap naar het buitenland. De enige reden voor Ten Hag om zijn contract wel uit te dienen, was volgens de krant de aanwezigheid van Overmars.

Ten Hag committeerde zich twee keer aan Overmars. Na zijn aanstelling verlangde Ten Hag dat Overmars net zo lang zou blijven als hij en na het seizoen 2018/19 besloten ze allebei om Ajax trouw te blijven, ondanks de belangstelling van verschillende clubs. De Telegraaf schrijft dat het vertrek van Overmars Ten Hag ‘zal sterken in zijn gedachte dat het tijd is voor een volgende stap’. Overmars gaf Ten Hag altijd ‘rugdekking’, bijvoorbeeld door het contact met klagende zaakwaarnemers voor zijn rekening te nemen. Bovendien was Overmars voor Ten Hag een klankbord.

Overmars verstuurde volgens een verklaring van Ajax over een langere periode 'grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega’s' en besloot op te stappen toen hij daarmee werd geconfronteerd. Het vertrek van de directeur voetbalzaken zou bij Ajax zijn ingeslagen als een bom. Er is volgens De Telegraaf in de eerste plaats veel medeleven met de vrouwen, die het slachtoffer zijn van het grensoverschrijdend gedrag.

Tegelijkertijd heeft het vertrek van Overmars ook ‘grote consequenties’ voor Ajax als voetbalbedrijf, ‘waardoor de overgebleven beleidsbepalers met de handen in het haar zitten’. Er wordt benadrukt dat dit ‘van latere zorg’ is, omdat eerst de ‘affaire-Overmars’ afgewikkeld moet worden met de slachtoffers voordat de sportieve problemen aangepakt kunnen worden. Ajax verliest met Overmars zijn ‘technisch hart’ en de zoektocht naar een opvolger belooft lastig te worden.

De Telegraaf suggereert dat algemeen directeur Edwin van der Sar als ‘brandweercommandant’ de rol van Overmars zou kunnen overnemen, een noodplan waar momenteel binnen Ajax aan gedacht wordt. Er wordt gesteld dat de functie van directeur voetbalzaken misschien wel beter bij Van der Sar past dan zijn huidige baan. Bovendien heeft Van der Sar ook een goede verstandhouding met Ten Hag. De krant stelt dat commercieel directeur Menno Geelen in dat geval al dan niet tijdelijk de functie van Van der Sar als algemeen directeur zou kunnen overnemen.