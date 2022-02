Afellay geïmponeerd: ‘Dan heeft hij écht veel transferwaarde voor Feyenoord’

Maandag, 7 februari 2022 om 07:25

Orkun Kökçü heeft ‘serieuze mogelijkheden’, zo stelt Ibrahim Afellay in het programma Studio Voetbal van de NOS. In het praatprogramma klinken lovende geluiden over het spel van de 21-jarige middenvelder in de wedstrijd tussen Feyenoord en Sparta Rotterdam (4-0). Afellay noemt Kökçü ‘vrij compleet’ en denkt dat hij weleens een forse transferwaarde kan hebben.

“Ik vond hem echt goed spelen. Het is een geweldige actie en hij heeft wat geluk in de afwerking, maar dat is waar hij moet komen. Als je daar niet bent, krijg je de bal niet voor je voeten”, zo begint Pierre van Hooijdonk over het doelpunt dat Kökçü aantekende tegen Sparta. De middenvelder ontving de bal op de rand van het strafschopgebied, kapte een tegenstander uit en schoot met zijn linkerbeen via een Sparta-been raak.

“Als middenvelder bij Feyenoord moet je cijfers kunnen overleggen. Doelpunten en assists. Dat gaat hartstikke goed”, gaat Van Hooijdonk verder. De oud-spits denkt dat het voor Kökçü ook prettiger was dat Luis Sinisterra weer aan de aftrap stond bij Feyenoord. De Colombiaanse vleugelaanvaller ontbrak de laatste weken met een hamstringblessure. “Want dan heb je een speler die je kan zoeken. Dat is een speler die één-tegen-één het verschil kan maken.”

“Hij is vrij compleet: hij kan het spel verleggen, maar ook iets creatiefs in de kleine ruimte door met een actie iets te creëren”, zo haakt Afellay in. “Nu gaat hij bepalen of hij dit vast kan houden, want dan kan hij stappen zetten. Deze jongen heeft wel mogelijkheden. Het enige is dat hij zichzelf af en toe uit de wedstrijd speelt, door slordige balverlies te lijden. Als hij dat uit zijn spel haalt, heeft hij écht veel transferwaarde voor Feyenoord.”

“Feyenoord heeft nu kapitaal op het veld staan, jongens die transferwaarde vertegenwoordigen. Dat is ook al een tijd geleden”, benadrukt Afellay. De analisten van Studio Voetbal zien Feyenoord PSV aftroeven in de strijd om de tweede plek, mede ‘omdat iedereen zich schikt in zijn rol’. Theo Janssen laat zich eveneens lovend uit over Fredrik Aursnes. “Pff, die is ook goed, hè? Je denkt dat hij alleen maar simpel speelt, maar denkt de hele tijd vooruit en speelt ballen tussen de linies door. Echt een goede speler."