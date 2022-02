Driessen pakt Schmidt aan na ‘opzienbarend’ besluit: ‘Na hem de zondvloed’

Maandag, 7 februari 2022 om 07:07 • Laatste update: 08:45

Valentijn Driessen laat zich in zijn column in De Telegraaf bijzonder kritisch uit over Roger Schmidt. De trainer van PSV besloot voor de wedstrijd tegen AZ (1-2 nederlaag) doelman Joël Drommel te passeren ten faveure van Yvon Mvogo, een keuze die de Duitser volgens Driessen alleen maar maakte omdat hij aan het einde van het seizoen vertrekt. Mvogo ging in de fout bij de winnende treffer van Jesper Karlsson.

“De vertrekkende Roger Schmidt kwam met een opzienbarende plotselinge keeperswissel bij PSV omdat zijn eerste man Joël Drommel onbetrouwbaar is. Vervanger Mvogo blunderde bij zijn rentree op verschrikkelijke wijze met een nederlaag voor PSV als gevolg”, schrijft Driessen, die constateert dat het PSV verder terugwierp in de kampioensrace. “Hij zei er niets over, maar Schmidt had Drommel laten staan als hij volgend seizoen bij PSV zou zijn gebleven. Ongetwijfeld. Met zijn aanstaande vertrek durfde hij die harde keus ineens wel te maken. Na hem de zondvloed.”

Driessen voorspelt een ‘interessante strijd’ tussen PSV en Feyenoord om de tweede plek in de Eredivisie. De Rotterdammers wonnen zondagmiddag met 4-0 van stadgenoot Sparta, een duel waar voor aanvang werd stilgestaan bij het overlijden van Wim Jansen. “Jansens familie was aanwezig bij de Rotterdamse derby Feyenoord-Sparta en zag dat de ploeg van Arne Slot in het eerste half uur het spelniveau aantikte waar Jansen voor stond als speler en trainer.”

“Waarbij een speler uit de door hem zo geliefde jeugdopleiding, Orkun Kökcü, de show stal”, zo gaat Driessen verder. “Het is te vroeg om het kampioenschap al toe te schrijven aan Ajax, maar vijf punten voorsprong op eerste achtervolger PSV en zes op Feyenoord zijn er erg veel met nog dertien competitieduels te spelen. Daarbij treffen Feyenoord en PSV elkaar op 8 mei in De Kuip. Alle drie de kampioenspretendenten hebben tevens nog Europese verplichtingen en PSV moet zelfs een extra tussenronde afwerken.”