De aankopen van Overmars: drie allesbepalende topdeals; vier dure megaflops

Maandag, 7 februari 2022 om 08:15 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 08:58

Met het opstappen van Marc Overmars komt onverwacht een eind aan een memorabel tijdperk bij Ajax. De directeur voetbalzaken had als verantwoordelijke voor het aan- en verkoopbeleid een gigantisch aandeel in de enorme opmars die de club doormaakte. Overmars had in Amsterdam overwegend succes met het aantrekken van nieuwe spelers, maar liet ook peperdure missers noteren. Voetbalzone stelde een ranglijst samen van alle aankopen van Overmars waarvoor Ajax minstens vijf miljoen euro heeft betaald.

Het gaat om de bedragen zoals die geschat worden door Transfermarkt, dat ook meetelt welk deel van de afgesproken bonussen inmiddels zijn uitbetaald. Bij de rangschikking is gekeken naar de directe impact van een aankoop op het elftal in verhouding tot de betaalde transfersom: van een goedkope speler kan immers minder verwacht worden dan van een hele dure. Verder is het Overmars minder zwaar aangerekend als hij erin slaagde om om een behoorlijke som terug te verdienen voor een minder geslaagde aanwinst.

Overmars kan terugkijken op een zeer succesvol dienstverband, dat bijna tien jaar duurde. Drie van zijn aankopen steken er met kop en schouders bovenuit: het langdurig vastleggen van Dusan Tadic, Hakim Ziyech en Daley Blind gaf Ajax de laatste jaren een ongekende boost. Niet alles wat Overmars aanraakte veranderde in goud, want er verdampten ook vele miljoenen euro's aan miskopen: Razvan Marin, Hassane Bandé, Kik Pierie en Lisandro Magallán scoren het slechtst.

Ranglijst van aankopen Overmars (5 miljoen euro+)

1. Dusan Tadic (13,7 miljoen euro) - zomer 2018, van Southampton

Vriend en vijand zullen het erover eens zijn dat Tadic de beste Ajax-aankoop van de afgelopen tien jaar is. De Serviër nam vanaf zijn eerste speelminuut een allesbepalende rol in het elftal, met als hoogtepunt zijn fabelachtige optreden in het Santiago Bernabéu tegen Real Madrid. Tadic is niet alleen de absolute leider van Ajax, de aanvoerder zet ook krankzinnige cijfers neer in Amsterdam: 84 goals en 85 assists in 176 officiële wedstrijden.

2. Hakim Ziyech (11,0 miljoen euro) - zomer 2016, van FC Twente

Overmars vond Ziyech in de zomer van 2016 eerst te duur, maar ging direct na de rampzalige uitschakeling tegen FK Rostov in de voorronde van de Champions League alsnog overstag, achteraf een gouden greep. Ziyech begon nog met ups and downs in de Johan Cruijff ArenA, waar de Ajax-fans hem niet direct omarmden. Toch zou de Marokkaans international vrij snel uitgroeien tot een absolute publiekslieveling, die van nummer 10 doorgroeide tot spelmaker op de rechterflank. Overmars wist Ziyech lang in Amsterdam te houden door zijn salaris mee te laten stijgen met die van de status van Ajax: Ziyech streek na verlenging naar verluidt vijf miljoen euro per jaar op. Na liefst vier zeer succesvolle seizoenen in Amsterdam volgde dan toch een welverdiende transfer naar Chelsea.

3. Daley Blind (16,0 miljoen euro) - zomer 2018, van Manchester United

Naast Tadic werd in de zomer van 2018 ook met Blind de nodige ervaring toegevoegd aan de talentvolle spelersgroep. Opnieuw een schot in de roos van Overmars, die daarmee voor een deel eigenhandig de zo succesvolle Champions League-campagne inleidde die zou volgen. Blind speelde dat jaar centraal achterin naast Matthijs de Ligt, maar heeft daarna ook zijn waarde meer dan bewezen als linksback en verdedigende middenvelder. Voor Overmars betekenden de transfers van Tadic en Blind naast het binnenhalen van twee topspelers tegelijk ook een kentering in zijn beleid. De hand werd in Amsterdam niet langer op de knip gehouden: het kapitaal moest op het veld komen te staan.

4. Davinson Sánchez (5 miljoen euro) - zomer 2016, van Atlético Nacional

Davinson Sánchez kan worden beschouwd als het grootste economische succes van Overmars. De robuuste centrumverdediger ontpopte zich tot absolute steunpilaar in het Ajax-elftal dat de Europa League-finale haalde en werd na zijn eerste seizoen al verrassend weggekocht door Tottenham Hotspur. Liefst veertig miljoen euro haalde Overmars binnen, op dat moment de duurste verkoop uit de clubgeschiedenis. Het blijft met afstand de grootste transferwinst die de directeur ooit boekte op een aankoop (Frenkie de Jong niet meegerekend).

5. Lisandro Martínez (7 miljoen euro) - zomer 2019, van Defensa y Justicia

In een tijd waar Ajax voor de meeste topaankopen meer dan tien miljoen euro uittrekt, kwam Martínez in 2019 voor een betaalbare som binnen. De Argentijn begon in zijn eerste seizoen als middenvelder, maar kon op die plek niet helemaal overtuigen. Na een korte periode op de bank knokte Martínez zich ijzersterk terug in het elftal, ditmaal als centrumverdediger. Samen met Edson Álvarez vormt hij het Latijnse slot op de deur bij Ajax. Martínez is met zijn scherpe diepteballen bovendien ook een wapen in de opbouw, opnieuw een topaankoop van Overmars dus.

6. Antony (15,7 miljoen euro) - zomer 2020, van São Paulo

Overmars was bereid om financieel heel ver te gaan voor Antony en zal daar geen spijt van hebben. De vleugelspits is met zijn hoogstandjes en dribbels dé attractie van Ajax, die dit seizoen in de Champions League ongetwijfeld de aandacht heeft getrokken van de Europese topclubs. De volgende transferklapper wil Ajax met Antony slaan: de vraagprijs is naar verluidt meer dan zestig miljoen euro.

7. Steven Berghuis (5,5 miljoen euro) - zomer 2021, van Feyenoord

Overmars streefde ernaar zoveel mogelijk Nederlandse topspelers binnen te halen, óók als die afkomstig zijn van de aartsrivaal, zo bleek afgelopen zomer. Berghuis kon dankzij een clausule voor een zachte prijs worden overgenomen van Feyenoord en dat bleek een uitstekende zet. De Oranje-international wist Antony op rechts niet uit het elftal te spelen, maar veranderde van positie en werd als nummer 10 een basisspeler. Daar kan hij meer voetballend vermogen toevoegen aan het elftal dan zijn concurrent Davy Klaassen.

8. Sébastien Haller (22,5 miljoen euro) - winter 2021, van West Ham United

Overmars ging vorig jaar winter zijn boekje te buiten met het aantrekken van Haller, de absolute recordaankoop van de club. Haller deed precies wat er verwacht werd en begon bij zijn debuut tegen PSV al met scoren. De spits steeg daarna in de Champions League boven zichzelf uit met tien goals in zijn eerste zes duels in het toernooi, een ongelofelijke prestatie. Er klinkt ook kritiek: voor een dergelijke transfersom valt het voetballende vermogen van de centrumaanvaller tegen.

9. Davy Klaassen (11,7 miljoen euro) - zomer 2020, van Werder Bremen

Na de goede ervaring met Blind besloot Overmars twee jaar later om ook Klaassen terug te halen. Wellicht weinig creatief, maar zeer zeker effectief: alsof hij nooit weggeweest was ging Klaassen in Amsterdam vanaf de nummer 10-positie verder met het maken van belangrijke (openings)goals. Hij verloor dit seizoen wel zijn plek aan Steven Berghuis, maar is niettemin een goede aankoop gebleken.

10. Edson Álvarez (15 miljoen euro) - zomer 2019, van Club América

Álvarez werd ook in de verdediging geprobeerd, maar verkreeg de status onmisbaar als controlerende middenvelder. De Mexicaan is geen gepolijste technicus, toch is hij een van de eerste die Erik ten Hag op het wedstrijdformulier zet: geen enkele middenvelder in de selectie beschikt over vergelijkbare defensieve wapens.

11. David Neres (17,4 miljoen euro) - winter 2016, van São Paulo

Neres kende in het voor hem totaal onbekende Nederland een zeer moeizaam eerste halve seizoen, waarin hij door sommige analisten zelfs al werd afgeschreven. Neres wist zijn hoge prijskaartje alsnog waar te maken en maakte in 2019 een zeer belangrijke Champions League-treffer tegen Juventus. Overmars koos er jaren geleden voor een Chinees megabod af te slaan en moest in januari uiteindelijk akkoord gaan met een klein verlies op de aankoopprijs, toen Neres verkocht werd aan Shakhtar Donetsk.

12. Quincy Promes (15,7 miljoen euro) - zomer 2019, van Sevilla

Ajax slaagde er in 2019 opnieuw in een Oranje-international uit het buitenland te halen. Aanvankelijk leek dat een fantastische zet van Overmars, want Promes scoorde in zijn eerste seizoen aan de lopende band. Na het vertrek van zijn geliefde aangever Ziyech kreeg de aanvaller het in zijn tweede jaar veel moeilijker. Nadat Promes in december 2020 gearresteerd werd op verdenking van het neersteken van zijn neef, nam Ajax in februari vorig jaar snel weer afscheid.

13. Maximilian Wöber (8,1 miljoen euro) - zomer 2017, van Rapid Wien

Het aantrekken van Wöber werd voor Overmars geen onverdeeld succes. De verdediger kende een aardig eerste seizoen maar viel in het succesjaar 2018/19 buiten de boot, omdat Ten Hag koos voor Blind en De Ligt. Overmars wist niet hoe gauw hij moest toehappen toen Sevilla in de winterstop tien miljoen euro bood, waardoor Ajax zelfs winst heeft gemaakt op Wöber.

14. Mohammed Kudus (9 miljoen euro) - zomer 2020, van FC Nordsjaelland

Bij Ajax twijfelt niemand aan de kwaliteiten van een topfitte Kudus, die in Amsterdam als een komeet van start ging en grote indruk maakte met zijn dribbels op het middenveld. Na een paar maanden gingen het volledig mis, toen de Ghanees bij zijn Champions League-debuut tegen Liverpool een zware knieblessure opliep. Sindsdien blijft Kudus alsmaar kwakkelen met blessures en heeft hij het niveau uit zijn eerste paar duels nooit meer gehaald.

15. Daley Sinkgraven (7 miljoen euro) - winter 2015, van sc Heerenveen

Overmars tastte diep in de buidel om Sinkgraven na anderhalf seizoen op het hoogste niveau op te halen in Heerenveen. De technicus had moeten doorgroeien tot een steunpilaar op het middenveld, maar redde het in die linie niet. Omgeturnd tot linksback bleek Sinkgraven hier en daar een nuttige kracht, die voornamelijk functioneerde als stand-in. In 2019 haalde Overmars nog vijf miljoen euro voor hem op, geen groot verlies dus.

16. Nemanja Gudelj (6 miljoen euro) - zomer 2015, van AZ

Gudelj werd in 2015 binnengehaald als de beste speler van AZ, die Ajax vanaf het middenveld van kracht en doelpunten moest voorzien. Na een vrij goed eerste seizoen onder Frank de Boer ging het met diens opvolger Peter Bosz al snel mis. Gudelj kon zich tot verbijstering van Bosz niet langer motiveren om op de bank te zitten, waarna de middenvelder uit de selectie werd gezet. Zo mislukte de transfer, al hield Overmars de schade beperkt door hem in de winter van 2017 voor vijf miljoen euro te verkopen in China.

17. Mohamed Daramy (12 miljoen euro) - zomer 2021, van FC Kopenhagen

Voor een bedrag van twaalf miljoen euro mag meer verwacht worden dan Daramy tot nu liet zien. De vleugelspits kon in zijn eerste half jaar bar weinig indruk achterlaten en werd ook amper ingezet. Daramy krijgt in Amsterdam de tijd om zich te ontwikkelen, dus het is te vroeg om de Deense dribbelaar af te schrijven.

18. Rasmus Kristensen (5,5 miljoen euro) - januari 2018, van FC Midtjylland

Vijfenhalf miljoen euro is een behoorlijke som voor een rechtsback, zeker als die het niet waar weet te maken. Kristensen had grote moeite om op technisch niveau mee te komen bij Ajax en kon dan ook geen basisplaats afdwingen. Het etiket 'miskoop' volgde, maar wederom werd Ajax er niet hard door geraakt: Overmars verkocht Kristensen in 2019 met slechts een half miljoen euro verlies.

19. Zakaria Labyad (6 miljoen euro) - zomer 2018, van FC Utrecht

Overmars is verantwoordelijk, maar Labyad kwam in 2018 vooral op voorspraak van Ten Hag over van FC Utrecht, waar het tweetal succesvol had samengewerkt. Labyad wist bij Ajax nooit aan te haken en verdween langzaamaan compleet uit beeld. Een transfervrij vertrek is aanstaande en het aantrekken van Labyad kan dus als mislukking worden beschouwd.

20. Mateo Cassierra (5,5 miljoen euro) - zomer 2016, van Deportivo Cali

Ook Cassierra mag met recht een miskoop van Overmars genoemd worden. De Colombiaan wist in Amsterdam nooit de spits te worden die de directeur in 2016 in hem had gezien: 5 goals in 34 officiële duels. Waar Overmars er bij een minder geslaagde aankoop vaak in slaagde een deel terug te verdienen, moest Ajax in 2019 genoegen nemen met een marginale transfersom voor Cassierra.

21. Razvan Marin (12,5 miljoen euro) - zomer 2019 van Standard Luik

Marin kreeg in 2019 een enorm hoog prijskaartje om de nek en had daarvoor de opvolger van Frenkie de Jong moeten worden. Dat bleek niet aan de Roemeen besteed en hij zal de geschiedenisboeken ingaan als duurste miskoop in het tijdperk-Overmars. Marin staat echter niet onderaan de lijst vanwege een staaltje damage control van Overmars: de directeur kreeg Cagliari in 2020 zover om tien miljoen euro over te maken voor Marin.

22. Hassane Bandé (8,25 miljoen euro) - zomer 2018, van KV Mechelen

Bandé is een van de meest teleurstellend uitgepakte aankopen van Overmars, maar dat was ook te wijten aan botte pech. Het noodlot sloeg toe voordat de vleugelspits één wedstrijd voor Ajax had gespeeld: Bandé liep in de voorbereiding een beenbreuk op en had meer dan een jaar nodig om te revalideren. Hij kwam niet meer op het gewenste niveau en debuteerde nooit in Ajax 1. Momenteel is hij verhuurd aan het Kroatische NK Istra.

23. Kik Pierie (5 miljoen euro) - zomer 2019, van sc Heerenveen

Voor een miljoenensom gekocht worden en vervolgens geen minuut spelen voor je nieuwe club, het overkwam ook Pierie. Anders dan bij Bandé lag daar geen zware blessure aan ten grondslag: Ten Hag vond de centrumverdediger simpelweg niet goed genoeg. Pierie werd in 2020 voor twee jaar verhuurd aan FC Twente en liep daar na een hoopvol begin een zware rugblessure op, die hem al bijna een jaar aan de kant houdt.

24. Lisandro Magallán (9 miljoen euro) - winter 2019, van Boca Juniors

Overmars bewoog drie jaar geleden hemel en aarde om Magallán binnen te hengelen. Na uiterst moeizame onderhandelingen betaalde Ajax uiteindelijk liefst negen miljoen euro, waarmee de Argentijn na Daley Blind de duurste verdediger uit de clubhistorie werd. De deal mag beschouwd worden als een van de grootste mislukkingen van Overmars in Amsterdam, want Magallán voegde niets toe aan Ajax en kwam slechts zeven keer in actie. De mandekker is momenteel al voor de derde keer verhuurd en lijkt weinig meer op te gaan brengen.