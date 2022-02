Fel gesprek bij Studio Voetbal: ‘We hebben het over de hoofdtrainer van PSV’

Maandag, 7 februari 2022 om 06:52 • Dominic Mostert • Laatste update: 06:13

Bijna alle analisten van Studio Voetbal zien in Ruud van Nistelrooij een geschikte opvolger van Roger Schmidt als trainer van PSV. De huidige oefenmeester van Jong PSV gaf in december aan voorlopig nog geen hoofdtrainer te willen worden van het eerste, maar na de bekendmaking van het vertrek van Schmidt is een 'nieuwe situatie' ontstaan, gaf hij vrijdag aan. Arno Vermeulen, Theo Janssen en Ibrahim Afellay lijken zijn eventuele aanstelling te steunen, maar Pierre van Hooijdonk heeft twijfels, bleek zondagavond in een felle discussie waarin de analisten over elkaar heen praatten.

Vermeulen brak als eerste een lans voor de promotie van Van Nistelrooij tot hoofdtrainer. “Hij heeft een carrière in het topvoetbal achter de rug. Ik denk dat het een heel goed mens is, ik denk dat het helpt in het vak als je goed in mekaar zit", zei de sportcommentator. "Hij heeft binnen PSV wel een route gevolgd, hij heeft de tijd genomen om aan het vak te werken." Vermeulen benadrukte dat PSV niet veel te kiezen heeft. "Het bulkt niet van de toptrainers die naar PSV gaan. Je moet die afweging maken. Je kunt allemaal zeggen: als je Van Nistelrooij neemt, dat is een gokelement. Je gokt altijd een beetje, je hebt nooit zekerheid met het halen van een trainer dat hij succesvol is.”

Volgens Theo Janssen is het belangrijk dat Van Nistelrooij bij een eventuele aanstelling als hoofdtrainer van PSV een goede assistent-trainer naast zich krijgt. “Zet er een ervaren assistent naast, die al het nodige heeft meegemaakt en hem kan helpen. Ik heb hem meegemaakt als trainer in de jeugd, want we hebben vaak tegen elkaar gespeeld. Het is gewoon een hele rustige trainer. Wat Pascal Jansen heeft, heeft Ruud van Nistelrooij ook wel een beetje. Het gaat om het team en niet om hem, hij kan het duidelijk en goed uitleggen.”

Van Hooijdonk wijst erop dat Van Nistelrooij, afgaande op diens eigen woorden van enkele maanden geleden, zichzelf eigenlijk nog niet rijp acht voor het hoofdtrainerschap. Het zou in zijn ogen een goed idee zijn om eerst aan de slag te gaan bij een club als 'FC Eindhoven of Helmond Sport'. “Ik denk ook dat hij alles in zich heeft om een toptrainer te worden. Alleen moeten we nu met alle voorbeelden die we hebben, zo moest Cocu bijgestaan worden door Hiddink. Je wilt toch iemand aanstellen die zelf direct capabel is voor die job. Ik zou liever zien dat hij nog heel even wacht. Ik zou dan kijken of Peter Bosz trainer van PSV kan worden.”

Ibrahim Afellay wees op de ervaring die Van Nistelrooij heeft opgedaan, als jeugdtrainer bij PSV en assistent-bondscoach van Oranje. “Je moet niet kijken naar trainers die niet kunnen. Je moet gewoon altijd iemand polsen. Je zou toch jezelf voor je kop slaan als je bijvoorbeeld niet Ronald Koeman gepolst hebt en je achteraf hoort dat hij er wel voor open zou staan." Mocht zo'n optie onhaalbaar zijn, dan komt hij uit bij 'Ruud van Nistelrooij in combinatie met Fred Rutten'. Van Hooijdonk gaat er fel tegenin: “Maar jongens, we hebben het over de hoofdtrainer van PSV en wat jullie direct zeggen is: ‘Daar moet wel een hele goede assistent-trainer bij.’ Nee, je moet een hele goede hoofdtrainer aanstellen, die assistenten zijn dan minder belangrijk.”

Van Hooijdonk trapt dan ook op de rem. "Iedereen die Ruud van Nistelrooij kent, die gunt het hem. Die willen hem ook op die stoel van PSV zien zitten. Ik denk: rustig, doe het lekker over twee jaar.” Volgens Janssen is ook Henk Fraser, de huidige trainer van Sparta Rotterdam, een optie. “Hoe Henk Fraser zichzelf presenteert en hoe hij overkomt, zou hij dat zeker kunnen. Ik vind hem wel echt een persoonlijkheid en echt een goede trainer. Hij heeft een goede uitstraling. Dan hebben we het er weleens over of hij tactisch wel goed genoeg is, maar welke trainer is tactisch goed genoeg? Uiteindelijk bepalen de spelers welke kant je opgaat.”