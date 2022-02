Internationale journalisten reageren geschokt op plotseling vertrek Overmars

Maandag, 7 februari 2022 om 00:20 • Mart van Mourik • Laatste update: 01:19

De voetbalwereld heeft geschokt gereageerd op het aangekondigde vertrek van Marc Overmars. Ajax maakte zondagavond via de officiële kanalen bekend dat de directeur voetbalzaken zijn werkzaamheden per direct neerlegt na ‘grensoverschrijdend gedrag richting vrouwelijke collega’s'. Op Twitter stromen de berichten van zowel nationale als internationale journalisten binnen met volkomen verbaasde reacties.

"Het gedurende een langere periode versturen van grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega’s ligt ten grondslag aan zijn besluit om te stoppen", zo luidde het plotselinge bericht op de website van Ajax. Overmars gaat diep door het stof in een eerste reactie. “Ik schaam me kapot. Vorige week werd ik geconfronteerd met meldingen over mijn gedrag. En de wijze waarop dit op anderen is overgekomen. Helaas realiseerde ik me niet goed dat ik hiermee grenzen heb overschreden, maar dat werd me deze dagen wel duidelijk. Daardoor voelde ik opeens een enorme druk. Ik bied mijn excuses aan”, aldus Overmars.

“Shocking news”, zo deelt transfermarktexpert Fabrizio Romano het bericht via Twitter. “Stop de persen”, schrijft Rik Elfrink, journalist van het Brabants Dagblad en PSV-watcher. Maarten Wijffels, Algemeen Dagblad, is eveneens compleet verrast door het nieuws: “What?? Dit is toch wel schokkend.” Kees Kwakman, analist van ESPN, zegt simpelweg: “Wow.” Ook voor Jeroen Kapteijns van De Telegraaf komt de aankondiging als een complete verrassing. “Was wel het laatste wat je verwachtte, dat Ajax met Marc Overmars in een situatie als met The Voice zou belanden. Bizarre ontwikkeling aan het einde van een voetbalweekend, waaruit Ajax als grote winnaar naar voren leek te komen.”

