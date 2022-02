Arno Vermeulen doet gewaagde voorspelling over eindklassering PSV

Maandag, 7 februari 2022 om 00:12 • Dominic Mostert

PSV eindigt dit seizoen buiten de top twee, zo vermoedt Arno Vermeulen. De ploeg van trainer Roger Schmidt staat momenteel op de tweede plaats, maar een daling op de ranglijst is onvermijdelijk in de ogen van de journalist. Bij Studio Voetbal zegt Vermeulen zelfs dat PSV alle zeilen moet bijzetten om als derde te kunnen eindigen; Pierre van Hooijdonk sluit zich aan bij zijn collega-analist.

"PSV wordt géén kampioen, PSV wordt géén tweede en als ze heel erg hun best doen, worden ze misschien derde. Dat wordt ook nog ingewikkeld", concludeert Vermeulen daags na de 1-2 nederlaag van PSV tegen AZ. "Ze hebben een heel groot probleem. Ze hebben twee keer verloren, de trainer heeft zijn vertrek al aangekondigd, komend weekend moeten ze naar Vitesse, ze hebben alle topwedstrijden dit seizoen verloren (afgezien van een uitzege op AZ, red.). Ik denk echt dat ze het heel lastig gaan krijgen."

"Ze hebben vooralsnog de punten gehaald tegen de mindere tegenstanders. Ze hebben voldoende individuele kwaliteiten, maar tegen AZ zag je niets van een team, een systeem of een wedstrijdplan. Dat hangt allemaal maar af van de kwaliteiten die er toevallig zijn", legt Vermeulen uit. "Ik denk dat Arno gelijk heeft", reageert Van Hooijdonk op het betoog. "Ik denk alleen niet dat het uitmaakt dat de trainer na dit seizoen weggaat." Theo Janssen en Ibrahim Afellay zijn kritisch op het functioneren van trainer Roger Schmidt.

"Iedere week word je verrast", vindt Janssen. "Nu had hij ook weer een fantasieopstelling, zonder spits en met een middenvelder die op de rechterflank speelde (Ritsu Doan). Het leek helemaal nergens op. Ik vond het echt heel erg slecht." Afellay vindt dat 'ieder normaal denkend mens' andere keuzes zou maken dan Schmidt. "Hoe kun je nou automatismen krijgen in je ploeg als je iedere week andere spelers opstelt?" Volgens Afellay heeft het bovendien nooit ter discussie gestaan dat Ajax kampioen zal worden.

Van Hooijdonk en Vermeulen denken dat Feyenoord de tweede plek kan overnemen. Het verschil is momenteel slechts één punt. "Iedereen had vooraf PSV als nummer twee verwacht. Daar staan ze nu ook, maar Arne Slot bewijst: als je je elftal niet zo vaak door elkaar husselt, gaat het beter voetballen. Daar zit echt een stijgende lijn in", zegt Van Hooijdonk. Ook Vermeulen merkt bij Feyenoord 'meer verbetering' dan ziet de ploeg van Slot 'veel meer als een team'. "Dus PSV zou wel naar de Champions League-tickets kunnen grijpen. Financieel is dat wel ingewikkeld voor de club. Ik denk dat er wel wat onrust zal ontstaan."