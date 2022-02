Marco Asensio bezorgt Real Madrid cruciale zege met fraaie zwabberbal

Zondag, 6 februari 2022 om 23:01 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:05

Real Madrid heeft zondagavond een nipte overwinning geboekt in LaLiga. In eigen huis was de ploeg van trainer Carlo Ancelotti met 1-0 te sterk voor Granada. Marco Asensio verzorgde de enige Madrileense treffer. Met de zwaarbevochten driepunter profiteert de Koninklijke maximaal van het puntenverlies van nummer twee Sevilla eerder deze speelronde. Verder wist Villarreal eerder op de dag een cruciale zege te behalen op bezoek bij Real Betis (0-2).

Aan Madrileense zijde ontbrak een groot aantal basiskrachten. Zowel Ferland Mendy als Karim Benzema kampte met een blessure, terwijl Casemiro moest afhaken wegens maagproblemen. Vinícius Júnior pakte afgelopen speelronde zijn vijfde gele kaart en was geschorst voor de ontmoeting met Granada. De afwezigheid van een aantal grote namen was zeker in het eerste bedrijf op te merken. Toch kwam Real in de 31ste minuut dicht bij de openingstreffer, toen Carlos Neva de voorzet van Dani Carvajal bijna in eigen doel werkte. De lat bracht echter redding voor Granada. Aan de overzijde kreeg Luis Suárez een goede mogelijkheid om de 0-1 aan te tekenen, maar de spits stuitte op doelman Thibaut Courtois.

Asensio breekt de Milanese ban ?? De winger (mét Nederlandse moeder..) schiet van afstand heerlijk raak voor De Koninklijke ??#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridGranada pic.twitter.com/vCENmO7OCi — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 6, 2022

In het tweede bedrijf draaide Real de duimschroeven verder aan. Onder meer Asensio en Luka Modric probeerden de score te openen, maar doelman Luis Maximiano stond uitstekend te keepen en hield zijn ploeg lang op de been. Toch moest de sluitpost in de 74ste minuut capituleren. Asensio kreeg de afvallende bal op ruim twintig meter van het doel voor zijn voeten en vond met een fraaie ‘zwabberbal’ de linkerbenedenhoek: 1-0. In het restant van de wedstrijd kreeg zowel Granada als Real nog enkele kansen op een treffer, die echter niet meer gevonden werd.

Real Betis - Villarreal 0-2

De bezoekers, waar Arnaut Danjuma het laatste half uur als invaller meedeed, wisten vlak voor rust de ban te breken, toen Pau Torres een hoekschop van Alberto Moreno hard binnenknikte: 0-1. Real Betis dacht halverwege de tweede helft de uitgelezen kans te op de gelijkmaker te krijgen, nadat scheidsrechter Pablo González Fuertes naar de stip wees na een handsbal van Serge Aurier. Na tussenkomst van de VAR kwam de arbiter echter terug op zijn besluit. Het duel werd zeven minuten voor tijd in het slot gegooid door Étienne Capoue, die de bal fraai in de rechterbovenhoek plaatste: 0-2.