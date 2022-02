Debutanten Vlahovic en Zakaria zijn direct goud waard voor Juventus

Zondag, 6 februari 2022 om 22:35 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:40

Juventus heeft zondagavond in de Serie A een belangrijke zege geboekt op Verona. De aankopen Dusan Vlahovic en Denis Zakaria bewezen direct hun waarde door in hun eerste optreden de treffers voor hun rekening te nemen: 2-0. Eerder op de dag boekte Napoli een 0-2 zege op bezoek bij Venezia, terwijl Atalanta in eigen huis met tien man met 1-2 onderuit ging tegen Cagliari.

Juventus - Verona 2-0

Bij la Vecchia Signora kreeg Matthijs de Ligt net als de winteraankopen Zakaria en Vlahovic een basisplaats toebedeeld van Massimiliano Allegri. De Servische winteraankoop testte Lorenzo Montipò in de openingsfase voor het eerst met een hard schot van afstand. Niet veel later schoot Vlahovic alsnog met scherp bij zijn debuut. De spits werd de diepte ingestuurd door Paulo Dybala en wipte de bal vervolgens leep langs de uitkomende Montipò: 1-0.

Goooooooooooooooal! ?? Ja hoor: Dusan Vlahovic doet het gewoon! ?? De kersverse aanwinst van Juventus slaat direct in zijn debuut toe ?????#ZiggoSport #SerieA #JuventusVerona pic.twitter.com/a55Mw7V0h1 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 6, 2022

Vlahovic was voor rust op aangeven van Álvaro Morata ook nog dicht bij zijn tweede treffer van de avond. Ditmaal zag hij zijn doelpoging net naast de rechterpaal belanden. Ondanks dat Juventus niet groots speelde, wisten Vlahovic, Morata en Dybala elkaar voorin gemakkelijk te vinden. In het tweede bedrijf had de thuisploeg opnieuw het betere van het spel en liet ook Zakaria als kersverse aanwinst zich gelden door de 2-0 voor zijn rekening te nemen. Morata bediende de Zwitserse middenvelder, die de bal beheerst in de lange hoek schoof: 2-0. Het is de tweede keer dat twee debutanten bij een overwinning van Juventus in de Serie A tot scoren komen na Arturo Vidal en Stephan Lichtsteiner tegen Parma in 2011.

Venezia - Napoli 0-2

In een enerverende eerste helft waren de grootste kansen voor de bezoekers. Victor Osimhen was het dichtst bij de openingstreffer, maar de paal stond na een klein half uur de openingstreffer van de Nigeriaanse spits in de weg. Venezia, met de voormalig Eredivisie-spelers Ridgeciano Haps, Tyronne Ebuehi en Dennis Johnsen in de basis, hield lang stand, maar moest na een uur toch buigen voor Napoli, toen Osimhen een afgemeten voorzet van Matteo Politano binnenknikte: 0-1. Ebuehi werd in blessuretijd na een overtreding op Dries Mertens nog met rood van het veld gestuurd, waarna Andrea Petagna in de 99ste minuut uit een rebound de zege voor i Partenopei veiligstelde: 0-2.

Atalanta - Cagliari 1-2

De thuisploeg, waar Teun Koopmeiners een basisplaats toebedeeld kreeg en Marten de Roon en Hans Hateboer op de bank begonnen, kwam vroeg in de tweede helft op achterstand, toen Gastón Pereiro bij de tweede paal kon binnentikken: 0-1. Niet veel later namen de problemen verder toe, nadat doelman Juan Musso buiten zijn zestienmetergebied Pereiro torpedeerde en kon inrukken met een rode kaart. De ploeg van trainer Gian Piero Gasperini kwam met tien man toch langszij via José Luis Palomino, die uit de rebound raak kopte: 1-1. Uiteindelijk was het Cagliari dat de volle buit mee naar Sardinië nam. Raoul Bellanova gaf de bal uit een counter op een presenteerblaadje aan Pereiro, die met zijn tweede van de dag de man van de wedstrijd werd: 1-2.