Botman scoort en laat zich aftroeven door Messi tijdens ruime nederlaag

Zondag, 6 februari 2022 om 22:33 • Dominic Mostert

Paris Saint-Germain heeft zondagavond een ruime uitoverwinning geboekt op Lille OSC. Op bezoek bij de regerend kampioen won de huidige koploper van de Ligue 1 met 1-5. Sven Botman maakte het enige doelpunt voor Lille, terwijl Danilo Pereira (twee keer), Presnel Kimpembe, Lionel Messi en Kylian Mbappé het doel troffen namens PSG. Door de zege heeft PSG een voorsprong van dertien punten op nummer twee Olympique Marseille; Lille blijft elfde staan.

De 1-3 voorsprong van PSG na de eerste helft was gezien het spelbeeld niet onlogisch, maar tegelijkertijd het gevolg van grove fouten bij Lille. In de tiende minuut grabbelde doelman Ivo Grbic na een lage voorzet van Nuno Mendes: hij liet de bal uit zijn handen glippen, waardoor Pereira eenvoudig de score kon openen. Lille kwam ruim een kwartier later op gelijke hoogte. Hatem Ben Arfa stuurde de meeverdedigende Ángel Di María het bos in, kwam langs de achterlijn het strafschopgebied binnen en bediende Botman, die de bal met succes uit de lucht nam.

???????? ???????????? to the rescue! ????

De Nederlander zet Lille halverwege het eerste bedrijf op gelijke hoogte tegen PSG: 1-1 ??#ZiggoSport #Ligue1 #LOSCPSG pic.twitter.com/WzD5WdnHt2 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 6, 2022

PSG liet zich echter niet van de wijs brengen en scoorde in het restant van de zeer aantrekkelijke eerste helft nog tweemaal. Bij de 1-2 ging Grbic opnieuw in de fout: de doelman kwam van zijn lijn na een indraaiende hoekschop van Messi, maar slaagde er niet in de bal weg te stompen. Zodoende kon Kimpembe de bal van dichtbij binnenschuiven in een leeg doel. Voorafgaand aan de 1-3 dartelde Mbappé richting het strafschopgebied. Hij werd afgestopt door een uitstekende tackle van Botman, maar bij een poging de bal uit te verdedigen bezorgde de verdediger die bij Messi. De Argentijn profiteerde dankbaar en wipte de bal over Grbic.

Oei, Ivo Grbic kan wel door de grond zakken.. ??

De goalie ging bij de 1-0 al in de fout en ook de 2-1 van Presnel Kimpembe is aan hem te wijten ??#ZiggoSport #Ligue1 #LOSCPSG pic.twitter.com/cMeIntSuKy — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 6, 2022

In de blessuretijd van de eerste helft was Messi uit een vrije trap dicht bij zijn tweede treffer van de avond, maar hij trof de lat. Vijf minuten na de pauze stuitte Messi na voorbereidend werk van Julian Draxler op doelman Grbic, toen er een schotkans ontstond in het gebied rond de strafschopstip; Grbic werkte de bal weg, maar moest een antwoord schuldig blijven op een afstandsschot van Danilo dat volgde uit de situatie. Halverwege de tweede helft maakte Mbappé er zelfs 1-5 van toen hij vanbuiten het strafschopgebied, haast uit stand, de rechterbovenhoek vond met een prachtig geplaatst schot. Vijf minuten voor tijd maakte Xavi Simons zijn opwachting bij PSG; de geblesseerde Georginio Wijnaldum ontbrak.