Georgina Rodríguez verrast Ronaldo met verjaardagscadeau van 98.670 euro

Zondag, 6 februari 2022 om 22:19 • Mart van Mourik

Cristiano Ronaldo heeft afgelopen zaterdag 37 verjaardagskaarsen uitgeblazen. Daags na de verjaardag publiceert zijn partner, Georgina Rodríguez, een video van haar cadeau voor de aanvaller van Manchester United op Instagram. De verrassing blijkt een Cadillac Escalade te zijn die niet in Europa verkrijgbaar is. Het gaat om een de ‘korte versie’ van het Cadillac-model, dat 5,5 meter lang is en plaats biedt aan zeven passagiers. Op de website van het automerk staat een minimale prijs van omgerekend 98.670,95 euro weergegeven, al kan de waarde nog verder oplopen met het toevoegen van speciale opties.