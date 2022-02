Willem van Hanegem: ‘Van mij mag hij wel tien seizoenen bijtekenen bij PSV’

Zondag, 6 februari 2022 om 21:49 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:54

Willem van Hanegem zal geen traan laten om het vertrek van Roger Schmidt bij PSV na het huidige seizoen. De columnist van het Algemeen Dagblad heeft geen hoge pet op van de Duitse oefenmeester en diens speelwijze. “Dat beloofde Vollgasfussball... Nooit iets van gezien eerlijk gezegd. En de resultaten, niemand kan beweren dat er een opgaande lijn in zit toch?”, aldus De Kromme.

“Van mij had trainer Roger Schmidt wel tien seizoenen mogen bijtekenen bij PSV”, schrijft Van Hanegem. De analist heeft naar eigen zeggen helemaal niets tegen of vóór Schmidt, maar hij vraagt zich wel af of het logisch was geweest als Schmidt wél was gebleven. “Toen hij naar Eindhoven kwam, was iedereen daar in rep en roer. We gingen dingen zien die we nog nooit hadden gezien, riepen de analytici op televisie letterlijk. Tegenstanders zouden naar adem happen en van het veld worden geblazen.”

“Dat beloofde Vollgasfussball... Nooit iets van gezien eerlijk gezegd”, stelt Van Hanegem. “En de resultaten, niemand kan beweren dat er een opgaande lijn in zit toch? De cijfers van Van Bommel waren zelfs beter, las ik dit weekeinde. De achterstand op Ajax was vorig seizoen gigantisch. Die is nu kleiner, maar toch al weer vijf punten, in een mum van tijd.” PSV verloor dit seizoen in de Eredivisie met 5-0 en 1-2 van Ajax en ging in december tegen Feyenoord in eigen huis hard met 0-4 onderuit. In de Europa League noteerden de Eindhovenaren in een poule met AS Monaco, Real Sociedad en het Oostenrijkse Sturm Graz bovendien geen enkele overwinning.

“In het kielzog van Schmidt kwamen er allemaal mensen naar Eindhoven”, vervolgt Van Hanegem. “Zij gingen de spelers extreem fit maken, want dat was ook nodig bij die speelwijze. Er werd voortdurend bloed afgenomen, het was allemaal revolutionair. Spelers kwamen soms maar heel kort in actie, want dan bleven ze fit. Maar van alle topclubs in Nederland is de ziekenboeg nergens zo goed gevuld als bij PSV. Ik weet bijna niet eens meer hoe die Madueke eruitziet, zo lang heb ik hem al niet gezien door al die spierblessures.”

Van Hanegem vindt dan ook dat er niet te zwaar getild moet worden aan het aanstaande vertrek van Schmidt bij PSV. “Wat het meest heeft tegengezeten voor deze trainer is dat al die schriftgeleerden over elkaar buitelden om te roepen dat er een Wundertrainer was aangesteld. Die bestaat niet. Schmidt vertrekt, maar dat betekent niet dat we straks veel moois gaan missen in Eindhoven. Dat was er namelijk toch al niet.”