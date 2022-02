Kraay jr. let op woorden richting Mazraoui: ‘Anders geef je me een poffert’

Zondag, 6 februari 2022 om 21:12 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:29

Het is Hans Kraay jr. opgevallen dat Noussair Mazraoui een zeer aanvallende rol vertolkte in het Eredivisie-duel tussen Ajax en Heracles Almelo (3-0). De rechtsback van de Amsterdammers was veel rond het vijandige zestienmetergebied te vinden en fungeerde, naar eigen zeggen, als vierde middenvelder. Verder wil Mazraoui op de voorzichtige vraag van Kraay jr. over de toekomst ditmaal geen antwoord geven.

Voor de camera van ESPN laat de Ajacied desgevraagd een bloedvlekje op zijn sok zien. Mazraoui kreeg in de slotfase een tik op zijn voet, waarna hij zich moest laten vervangen door Devyne Rensch. “Dat is een wondje, met een serieuze bult erop. Of het gehecht moet worden weet ik niet, dat zullen we zien”, vertelt Mazraoui. Kraay jr. grijpt de blessure vervolgens aan om te vragen naar de rol van de verdediger bij Ajax. “Dit zijn eigenlijk blessures die een aanvallende middenvelder oploopt, of een halve nummer 10. Want dat ben je inmiddels, hè? Hoe is dat zo gegroeid?”

“Klopt, ik ben inmiddels een halve nummer 10”, reageert Mazraoui. “Het is onze speelstijl geworden dat ik als back een vierde middenvelder wordt. Dan moet ik dus vaak in de zestien komen. Volgens mij heb ik vandaag zelfs vier kansen gekregen, waaronder een omhaaltje. Dat had ik nog niet eerder gedaan, dit was gewoon ‘voor de leuk’. Het zag er leuk uit toch?”, zegt Mazraoui lachend. Kraay jr. lijkt dan een bruggetje te willen maken naar de vertrekwens van de rechtsachter. “Toch wel een leuk spelletje als je mag spelen zoals jij nu doet, hè?”

“Het is zeker een leuk spel!”, antwoordt Mazroui. “Al moet ik zowel in aanvallend opzicht als in verdedigend opzicht nog wel mijn ding doen. Het is niet zo dat ik volledig als nummer 10 speel, want soms moet ik ook als de sodemieter terug.” Kraay: “De rechtsback van Ajax speelt grotendeels als nummer 10. En... Voordat je me een poffert op de neus geeft, vraag ik het zachtjes... Waar speelt de nummer 10 van Ajax volgend seizoen?”

Mazraoui weigert echter in te gaan op de vraag van de verslaggever en is minder uitgesproken dan twee weken geleden, toen hij erkende de kans zeer groot te achten aan het einde van het huidige seizoen te vertrekken. “Ik zou niet weten waar ik ga spelen. Ik denk dat ik daar twee weken geleden genoeg over heb gezegd. Dus clubs… Dat weet ik niet. Misschien een cliché, maar ik focus me sowieso op de club en we zijn goed op weg naar het kampioenschap”, besluit Mazraoui.